Долгожданная помощь прибыла в Украину

18 апреля стало известно, что долгожданные истребители прибыли в нашу страну. Заявления рашистов о полном захвате воздушного пространства оккупантами – ложь, так как ежедневно украинские военные сбивали самолеты, вертолеты и БПЛА противника. В тоже время, авиация на данный момент если и осталась, то количество ее крайне мало.

В США подтвердили, что Украина получила истребители, которые так долго просила. О каких именно летальных машинах и об их количестве идет речь – не известно. Однако не сложно догадаться, что это не являются новейшие самолеты НАТО. Тем не менее, украинским пилотам не придется долго обучаться, перед тем, как начать работать.

Необходимо отметить, что авиация необходима ВСУ для начала наступления. Кроме истребителей, Украина должна вскоре получить (или уже получила) первые партии систем ПВО, которые, в отличие от самолетов, отвечают современным критериям военных технологий.

Плюс ко всему, США передают нашей стране дальнобойную артиллерию, чтобы “уничтожать рашистские аэродромы на их территории”. И если оккупанты заявляли о своем “господстве в воздухе” спустя пару дней после начала войны, то очень интересно будет увидеть комментарии гражданских страны-агрессора, когда они будут ежедневно узнавать, что пилоты их вооруженной группирования уничтожаются каждый день силами ВСУ по несколько человек за день.