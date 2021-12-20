Долги перед Шахтерами закрыты, но решена ли проблема?

20:37 27 Июль Киев, Украина

По мнению директор Института энергетических исследований Дмитрия Марунича, систематические появляющиеся задолженности перед шахтерами можно прекратить только одним способом, провести полную реструктуризацию отрасли.

«Кабмину нужно отдать должное, что миллиарды долгов были погашены. Это позволило стабилизировать ситуацию на шахтах, по крайней мере прекратились акции протестов. Предыдущее правительство игнорировало проблемы государственного углепрома. Ситуация появилась и накапливалась. Это не случилось за три месяца Кабмина Шмыгаля. Будет ли решена эта проблема системно, сказать сложно. Долгие годы пытаются решить эту проблему и, как показывает практика, даже для 30 работающих шахт это решить не удается. Сейчас на уровне Кабмина обсуждается два пилотных проекта, на которые правительство ФРГ готово выделить деньги, и эти проекты будут предусматривать реструктуризацию этих предприятий и решение социальных вопросов, в том числе», – сказал Марунич.

Эксперт добавил, что часть угледобывающих предприятий в Украине не способна производить уголь по себестоимости, которая обеспечила бы достаточный доход.

«Кто же будет платить за такой дорогой уголь? Нужно постепенно, с поддержкой со стороны Запада, в частности ФРГ, переходить к реструктуризации, в рамках которой примерно половину государственных шахт придется либо законсервировать, либо закрыть. Тогда эта проблема будет решена», – прокомментировал Дмитрий Марунич.

Как известно, 30 июня горняки начали бессрочную акцию протеста под Офисом президента в Киеве. В ОПУ заявили, что планируют выделить еще 1 миллиард гривен на задолженность перед шахтерами.