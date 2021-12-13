Долги перед «Нафтогазом» и отопительный сезон
19:43 14 Июль Киев, Украина
Многочисленные долги перед «Нафтогазом»
угрожают отопительному сезону. В Украине 109 предприятий-тепловиков не выполнили требования законодательства относительно минимального уровня расчетов для получения газа в рамках ПСО.
Эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко считает, что рисков для населения нет при условии продолжения механизмов спецобязательств.
«Каждый год «Нафтогаз» выступает с таким заявлением, что отопительный сезон под угрозой из-за долгов. То есть ситуация повторится: отопительный сезон не сорвется. Разве что в некоторых отдельных местах начало отопительного сезона может затянуться»,
– сказал Дяченко.
Энергетик отметил, что «Нафтогаз» будет использовать ранее наработанные механизмы по отдельным регионам, где самые большие долги. Поэтому в тех местах отопительный сезон может начаться с задержкой.
«Отопительный сезон в целом не под угрозой, у нас огромные запасы газа еще с прошлого года остались. Думаю, что благодаря этому финансовое состояние «Нафтогаза» неплохое и реальной угрозы не существует, но есть долги, с которыми компания будет бороться и начинать походы к должникам», – уточнил Сергей Дяченко.
При этом он обратил внимание, что ряд проблем может возникнуть в регионах, которые обслуживают предприятия-тепловики, которые задолжали.
По мнению Дяченко, нынешние долги также связаны и с кризисом, возникшим в результате коронавируса.
«Есть проблемы и с тем, что в результате коронавируса ухудшилась платежная дисциплина и есть несколько проблемных городов. Что может навредить серьезно, так это уход от механизма спецобязательств. Сейчас для этого неудачная ситуация», – подытожил эксперт.
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