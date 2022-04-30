Добыча лития – верная экологическая пропасть

В середине июля вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович выступил с пафосной речью, смысл которой сводился к тому, что Европа нашла чем взбодрить экономику Украины. Этому будет способствовать подписанный с Евросоюзом меморандум о партнерстве в сфере критического сырья и батарей.

Дело в том, что судорожная продажа земли всем желающим, скорее всего, лишит нас четвертого места в рейтинге топовых поставщиков сельхозпродукции в ЕС. За месяц функционирования земельного рынка уже известен ряд скандалов, когда десятки гектаров уходили нужным людям за бесценок. Что будет происходить на приобретенных землях государство регулировать не в праве. Если говорить о европейском законодательстве в этой сфере, то желающего приобрести землю обязывают возделывать на ней определенные сельхозкультуры, и эти действия строго контролируются. После приобретения земельного надела, существуют определенные рамки по ее эксплуатации, за которые владелец угодий выходить не имеет права. Это я к тому, что высаживать на своей земле именно выгодные государству культуры хозяин может и не захотеть. Да что там, он может вообще не захотеть что-то там высаживать, а это риск потерять такой нужный нам рынок. Но сейчас не об этом.

Хочу обсудить перспективу Украины как страны, экспортирующей литий. Еще в январе этого года замглавы Офиса президента Игорь Жовква со щенячьей радостью сообщил, дескать нашей стране есть что предложить самому Илону Маску!! Это литий, залежи которого имеются на территории Украины. Сразу скажу – торговать сырьем гораздо менее престижно и выгодно, чем готовой продукцией. Отсюда и ярлыки типа сырьевого придатка. Закупать втридорога товары, которые изготовлены из того, что добыто на твоей земле, обеспечивая при этом рабочие места жителям другой страны, так себе экономика. Прямо скажем бестолковое и нерациональное разбазаривание ресурсов.

Однако меня больше всего беспокоит вовсе не это. Как вы думаете, почему крупные страны предпочитают закупать литий в Чили и Боливии? Почему не ведут добычу на собственных территориях? Вы правда верите, что в США лития нет?? Да это страна, обладающая крупнейшими запасами лития в мире! На сегодняшний день в штатах работает только один литиевый рудник Сильвер Пик в Неваде. Пять тысяч тонн сырья в год – это меньше чем два процента мировой добычи. Так в чем же дело? Почему США не подминают под себя такой перспективный и денежный вопрос? А все дело в том, что добыча лития – это не просто вредное для экологии производство – это смерть всему живому до самого горизонта!

Добывают литий методом выпаривания. Богатую литием воду из подземных источников перекачивают в искусственные бассейны объемом в 20 футбольных полей каждый, где она около полутора лет испаряется под солнцем. Цвет воды меняется в зависимости от концентрации самого легкого из металлов, доходя до ядовито-желтого. Превращаясь в пыль, литий неизбежно поднимается в воздух и отравляет все живое вокруг. Самое меньшее, чем грозит литиевая пыль – это слепота. Погибает рыба, питьевая вода становится непригодной для употребления. Кроме того вода является главным ресурсом для добычи лития. Ее катастрофические сокращение отмечают местные жители всех разрабатываемых месторождений.

Другая проблема – это очистка рапы от хлоридов натрия, калия и магния, что предусматривает применение химических веществ, и влечет за собой просто горы различных вредных отходов.

Вот и закупают США литий в Латинской Америке и Австралии, а перерабатывают в Китае.

Способа утилизации литиевых батарей, признанных токсичными отходами, пока не существует, поскольку очистка лития обходится дороже добычи. По аналогии с ядерными отходами хочется поинтересоваться, а не поедет ли этот отработанный литий туда, откуда прибыл? Но об этом пока вообще никто не думает, равно как и о том, какой непоправимый урон экологии нанесет начало массовой добычи лития в Украине. К следующей олимпиаде есть шанс увидеть ассоциативную картинку уже не с чернобыльским реактором, а с украинскими литиевыми месторождениями.