"Добро пожаловать в Украину "- границы закрыты. Почему туристический бизнес Украины может исчезнуть

Количество туристов в мире постоянно растет. Это связано с множеством причин: от увеличения продолжительности жизни в развитых странах до активного продвижения новых курортов.Но Украина, к сожалению, экстренно закрывает границы и громко хлопает дверью перед носом всех иностранных государств. Зато сегодня в 45 странах мира полностью или при условии предоставления отрицательного результата тестирования на COVID-19 открыт въезд для всех категорий украинских граждан. Среди них Черногория, Болгария, Словения, Албания, Великобритания, Латвия, Македония, Сербия, Турция, Египет, США.Важно понимать, что туризм является локомотивом, который стоит во главе большого количества смежных отраслей — авиации, логистики и перевозок, гостиничного и ресторанного бизнеса, ивент-индустрии, даже магазинов с товарами для туризма и сувениров.По результатам социсследований иностранный гражданин находится в Украине в среднем 2−4 дня и оставляет ежедневно примерно €200. Если посчитать, что каждый день приезжают более 10 000 иностранцев, то за месяц закрытых границ страна потеряет минимум 120 миллионов евро.Поэтому иностранный турист для любой страны — это, в первую очередь, инвестиции и прибыль.В ночь на 28 августа произошло закрытие границ. Уже через сутки мы имели:отмену более тысячи бронирований отелей по всей Украинеотмену более 100 бизнес-ивентов только в Киевеотмену сотни рейсовнедопуск на рейсы в Украину тысячи иностранцев, которых попросту разворачивали в аэропортах, а те, кто уже прибыл, вынуждены были доказывать цель своего визита.Создается впечатление, что власть не спешит зарабатывать деньги. А действительно, зачем нам те иностранные инвестиции, ведь куда лучше снова взять международный миллиардный кредит и выплачивать его всю жизнь не одному поколению украинцев?По оптимистическим прогнозам, составленным экспертами по туризму в марте-апреле, восстановление спроса на туристические путевки должно было произойти в начале осени. Вся отрасль въездного туризма и смежные сферы вовсю пытались «пережить» этот форс-мажор и переформатировали свою деятельность под новые запросы клиентов. Затаив дыхание, они ждали, чтобы после карантина хоть как-то отбить свои потери. Но благодаря этому безрассудному решению им светит сплошной «несезон».Пострадают привлекательные туристические города, среди которых Киев, Львов, Одесса. Например, до пандемии в среднем около 70% туристов во Львове составляли иностранцы. Они были, есть и будут главными кормильцами всех субъектов туристической отрасли, гостиничной и ресторанной сферы.Месячная пауза в международном туризме ставит под угрозу не только сентябрь и октябрь — пиковое время для деловых поездок. Нетрудно спрогнозировать, что ни один иностранец после увиденного в предыдущие дни хаоса на украинской границе не будет в ближайшее время рисковать лететь или планировать туристический или бизнес-визит в Украину. Поскольку сейчас для всего мира мы — страна неожиданных решений. Негативных и необоснованных, к сожалению.Кроме того, работающий бизнес — это бизнес, который платит налоги государству. А теперь, уважаемое правительство, задумаетесь, кому нужна страна, которая только берет, а взамен ничего не дает? Ибо вы буквально заставляете людей отказаться от трудовой деятельности без поддержки, подсказок или вариантов, что делать дальше.Потеря ведущих и опытных специалистов — это еще одна неприятность, с которой столкнется страна. Качество организации приема и обслуживания иностранных туристов — это не просто отражение нашего гостеприимства, а имидж страны на международной арене. Каждый гость должен остаться довольным и приятно восторженным с тем, чтобы вернуться снова. Квалифицированные специалисты просто поедут за границу, искать лучшей жизни и более трепетного отношения к своему делу.Иностранный гражданин пребывает в Украине в среднем 2−4 дня и оставляет ежедневно около €200Потеря лояльности к государственному руководству тоже имеет место и влияние. Не следует забывать, что именно люди, которые работают над въездным туризмом, наиболее ответственны за положительный и привлекательный образ нашей страны. Это люди, которые несут в мир месседж популяризации путешествий по Украине. Для них такое решение правительства — удар ниже пояса, потому что вложенные усилия, энергия и время были просто обесценены.Все эти непоследовательные, хаотичные действия правительства похожи на патриотический абсурд. Говорят, закрыли границы ради нашего здоровья и безопасности. Однако какое может быть здоровье среди бессонных ночей, стресса и расшатанных нервов из-за неопределенности развития событий и страха за свое будущее? А о какой безопасности идет речь, когда на праздники по всей стране проходили масштабные торжества?И главный вопрос — зачем закрывать границы, когда есть и так много фильтров по недопущению распространения болезни иностранными туристами?Резюмируя вышеизложенное, на международном уровне в результате наша репутация уже «подмочена». Если правительство незамедлительно не откроет границу, понадобятся годы для возрождения почти «с нуля» отраслей туризма и гостеприимства, для восстановления конструктивного диалога с потенциальными международными инвесторами, для налаживания связей с миром. А вот сколько времени потребуется для восстановления доверия к власти, сказать крайне трудно.