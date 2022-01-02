Дмитрий Разумков: жду решения по государственному бюджету 2021

15:01 23 Август Киев, Украина

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил на брифинге возле Верховной Рады, что ждет решение по бюджету Украины. 1 сентября начнется очередная сессия ВР и политик будет ждать закон об государственном бюджете 2021 года.

"Ключевым, как для меня на следующей сессии вопросом будет вопрос бюджета", - сказал он.

Разумков напомнил, что Кабмин должен подать проект бюджета до 15 сентября. "Я надеюсь, мы сможем плодотворно над ним поработать, чтобы сделать его более качественным, и уже принять так, как это делалось и в прошлом году, не под елку", - добавил спикер парламента.

Кроме того, Разумков заявил, что много вопросов осталось еще с прошлой сессии Совета. "Много аспектов, которые нужно будет рассмотреть", - сказал он. Разумков также отметил, что на решения Рады окажут влияние приближающиеся местные выборы.

"Я понимаю, что некоторые аспекты пиар-составляющей в тех решениях, которые будут приниматься в Верховной раде, к сожалению, также будут иметь место", - сказал он.

Как сообщала пресс-служба Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции. Напомним, спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии на 25 августа.