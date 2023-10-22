Для США важно Украину поддержать и помочь перестроить экономически

Чуть больше месяца назад президент Байден назначил ее на эту должность и это был ее первый украинский визит в новой роли.

Ранее Пенни Прицкер заявляла, что компании США заинтересованы инвестировать в Украину, но для этого Киеву нужно продемонстрировать главное – реформы, которые и станут гарантией безопасности (целесообразности) будущих американских финансовых вливаний.

Пенни Прицкер – очень мощный чикагский демократ. Имеет большую политическую историю с Обамой. Они к тому же еще и хорошие друзья. Она из семьи миллиардеров. Сама инвестор и одна из 11 наследников многомиллиардного состояния семьи Прицкеров. Ключевой собиратель средств для кампаний Обамы и Байдена. Была в свое время министром торговли США.

Прицкер – часть, я бы так выразился, демократической «чикагской машины». Это уникальная и очень специфическая система, о которой можно долго рассказывать. Если парой слов, то это – люди, которые очень лояльны друг к другу, часто работают вместе на разных высоких уровнях. А поскольку администрация Обамы близко к Байдену, то нынешний президент многих из них взял к себе. Это, можно сказать, своего рода преемственность и даже некая наследованность, продолжаемость.

Почему именно Пенни Прицкер была назначена на эту должность? Думаю, что это может быть простой формальностью, чтобы кто-то непосредственно вел вопросы восстановления Украины, отвечал за тему инвестиций перед американцами. Может быть это та позиция, которую Прицкер сама захотела, и такая должность была создана специально для нее. Должность действительно уникальна. Не нужно забывать, что кроме всего прочего Пенни Прицкер еще и сама является мультимиллиардером и ее влияние в демократическом мире и мире вообще – громадное.

Возможно, тут больше формальностей, чисто американской политической своеобразности и бюрократии, чем каких-то уж очень на сегодня конкретных целей касаемо Украины. Возможно, так пока. Я могу ошибаться, но подобное мнение в США тоже имеет место.

Естественно, когда речь идет о перестройке и восстановлении Украины, то нужно понимать, что эта война когда-нибудь закончится. Если не закончится фактически, то войдет в некую холодную стадию. А дальше будет перестройка Украины. И это будет новая энергия для бизнесов Европы и США. В основном, для компаний США.

Для нас это важно. Америка хочет, чтобы какой Украина не выглядела бы после этой войны, она оставалась сотрудником для США в той части Европы. Украинцы уже показали всему миру, что они – сильные бойцы, лояльны к Америке и так далее. А это очень важно для США в свете экзистенциального конфликта с россией о том, как мир будет функционировать дальше. Для США крайне важно Украину поддержать, помочь перестроить экономически.

Думаю, что США будут пытаться закрыть этот конфликт после выборов. Возможен какой-то компромисс, будут, возможно, какие-то с россией договоренности. Каким-то путем это все будет завершаться.

Если же говорить о том, что именно в Украине было бы интересно американскому инвестору (в виду того, что война принесла столько разрушений), то, думаю, главным направлением для США станет восстановление инфраструктуры. Будет большая стройка. Это именно то, чем занимаются у нас такие компании, как Jacobs Engineering, Bechtel, Pulte, Fluor, Lennar. Вот такого типа компании захотят участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины.

Еще очень важное направление – производство ресурса. В Украине прекрасный чернозем, поэтому очень интересен и важен сектор сельского хозяйства. К этому всему стоит добавить работу по разминированию украинской территории. Ведь как можно развивать дальше сельское хозяйство, если не убрать все мины?

Вот такие самые важные направления. Они важны потому, что они логичны. Они задействуют большой сектор бизнеса США, который продвигает свои интересы по всему миру. Развитие военного сектора будет решать вопросы безопасности и так далее, а развитие инфраструктурного направления (строительство дорог, зданий, мостов) даст возможность Украине восстановиться. Поэтому, считаю, акцент будет сделан на восстановление именно инфраструктурного лица страны.

Несколько лет назад, где-то за полгода до полномасштабного вторжения россии в Украину, я одному из изданий сказал, мол, в США очень многие обращали внимание на то, что Украина – как кормушка, откуда местные «коммерсанты» выкачивают ресурсы, а сами потом живут где-то за границей безбедно. «В глазах США коррупция – далеко не самая привлекательная сторона имиджа страны», – сказал я тогда примерно так.

Сейчас еще больше людей оказалось за границей из тех, кто в свое время обворовывал Украину. О таких не стоит забывать нынешней украинской власти. Ведь потом проявятся очень многие из тех, кто в войну убежал, а в итоге всячески постарается примазаться к Украине с ее новыми перспективами.