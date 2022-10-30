Для России не существует понятия не приемлемых потерь

21:07 29 октября Киев, Украина

Отношение агрессора к человеческой жизни, к сожалению, известно. Путинский режим невероятно кровожаден. Единственное, что ценит Путин и все его сподвижники – деньги. Вся, так называемая, “русская национальная идея” строится вокруг денег, которые нужны для получения еще больших денег, которые используются для воровства, убийства, шантажа, чтобы завладеть еще большим количеством денег.

Понятия дружбы, верности, любви, патриотизма существуют лишь до тех пор, пока перед глазами не возникает возможность заработать. Так, россияне идут воевать ради денег – собственных и, одновременно, путинских. Война, развязанная злобным карликом – для получения еще большего количества ресурсов, и как следствие, денег. Поддержка Путина российскими элитами объясняется возможностью безнаказанно воровать.

Поэтому, пропагандист, не опасаясь, заявляет о несуществующем понятии “не приемлемых потерь”. Все в России знают, что человеческая жизнь, например, бойца российской армии, оценивается экипировкой выданной ему военным руководством. Чем ее меньше, тем более “дешевой” считается жизнь российского солдата.