Для ху*ла генеральская преданность не стоит ничего

10:32 01 ноября Киев, Украина





До сегодняшнего дня лапин отвечал за оборону Сватово, где сейчас наступают ВСУ. Отставка этого генерала – это не просто замена одного убийцы другим. лапин – такой же никакой, прости Господи, полководец, как и большинство других. Но уволив его, путлер окончательно прогнулся под радикальное крыло, которое хочет воевать до последнего солдата и зарабатывать на войне. В публичной плоскости его представляют кадырка и пригожин, имеющие собственные армии, неподконтрольные Генштабу



Ранее кадырка и пригожин сделали лапина козлом отпущения после разгромного поражения оккупационных войск на Харьковщине, хотя те же ху*ло и кадырка виноваты в нынешней ситуации не меньше.



путлеру пришлось выбирать – кого назначить виновным в поражениях. В конце концов он показал, что боится кадырши больше, чем ценит своих генералов.. лапин – это сакральная жертва. Если бы ястребы пожелали еще пару «голов», ху*ло бы покорилось. Интересные вещи происходят в кацапии на фоне поражений на фронтах: генерала, которого кадырка хотел «опустить» в рядовые и отправить в окопы, уволили: речь идет об Александре Лапине, который командовал группировкой российских войск «Центр».До сегодняшнего дня лапин отвечал за оборону Сватово, где сейчас наступают ВСУ. Отставка этого генерала – это не просто замена одного убийцы другим. лапин – такой же никакой, прости Господи, полководец, как и большинство других. Но уволив его, путлер окончательно прогнулся под радикальное крыло, которое хочет воевать до последнего солдата и зарабатывать на войне. В публичной плоскости его представляют кадырка и пригожин, имеющие собственные армии, неподконтрольные Генштабу РФ ..Ранее кадырка и пригожин сделали лапина козлом отпущения после разгромного поражения оккупационных войск на Харьковщине, хотя те же ху*ло и кадырка виноваты в нынешней ситуации не меньше.путлеру пришлось выбирать – кого назначить виновным в поражениях. В конце концов он показал, что боится кадырши больше, чем ценит своих генералов.. лапин – это сакральная жертва. Если бы ястребы пожелали еще пару «голов», ху*ло бы покорилось.





И тут начинается самое интересное – как отреагируют российские генералы, увидевшие, что фюрер готов их «кинуть» при первой же необходимости? путлер предал тех, кто выполняет его приказы, делает все грязное дело в Украине.



Первое, что могут сделать генералы российской армии в ответ – сдавать ВСУ позиции Стоит знать: Генерал Лапин командовал наступлением на Киев из Сумщины и Черниговщины. Именно его войска совершали военные преступления в Броварском районе, уничтожали Чернигов.. И именно лапин отправил на Донбасс Бук, с которого сбили малазийский Боинг. У лапина руки по локоть в крови, и он до последнего был отдан фюреру. Теперь каждый из генералов увидел, что такая преданность не стоит ничего.И тут начинается самое интересное – как отреагируют российские генералы, увидевшие, что фюрер готов их «кинуть» при первой же необходимости? путлер предал тех, кто выполняет его приказы, делает все грязное дело в Украине.Первое, что могут сделать генералы российской армии в ответ – сдавать ВСУ позиции кадыровцев и наемников пригожина. А там кто знает, может, найдутся и более интересные варианты…

Напомню, 29 октября стало известно о смерти генерал-полковника армии России Александра Лапина. Медиа утверждает, что получило сообщение от собственного анонимного источника из спецслужб. Источник уверяет, что тело лапина выловили из Москва-реки. Между тем, несколькими часами ранее росСМИ заявили, будто российского генерала отправили в трехнедельный отпуск.

Официального подтверждения гибели уволенного генерала нет, но на месте, откуда достали тело вроде бы российского генерала, работали медики, спасатели и переодетые фсбшники...