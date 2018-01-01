Для чего Турция пересмотрела статус Айя-Софии

19:12 13 Июль Киев, Украина

Новый статус Айя-Софии, с которым не согласились многие страны, останется неизменным, заявил Президент Турции Тайип Эрдоган Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула прокомментировал такой "ход" Турции.



"Решение властей Турции в целом соответствует политике, которую Реджеп Тайип Эрдоган и Партия Справедливости и Развития реализовывают на протяжении многих лет. Речь идет об усилении позиций религии в турецком государстве и обществе, своеобразной исламизации, которая приводит к существенной трансформации религиозной политики государства, отказу от кемалистского курса на секуляризацию.



В основе пересмотра статуса Айя-Софии лежит комплекс причин. С одной стороны, такое решение поспособствует укреплению авторитета Эрдогана среди религиозной части населения Турции. В условиях экономического кризиса, пандемии и вовлеченности государства в региональные конфликты на Ближнем Востоке – это может стать элементом повышения рейтинга.



