Для чего Турция пересмотрела статус Айя-Софии

Новый статус Айя-Софии, с которым не согласились многие страны, останется неизменным, заявил Президент Турции Тайип Эрдоган
Эксперт Национального института стратегических исследований Николай Замикула прокомментировал такой "ход" Турции.
"Решение властей Турции в целом соответствует политике, которую Реджеп Тайип Эрдоган и Партия Справедливости и Развития реализовывают на протяжении многих лет. Речь идет об усилении позиций религии в турецком государстве и обществе, своеобразной исламизации, которая приводит к существенной трансформации религиозной политики государства, отказу от кемалистского курса на секуляризацию.
В основе пересмотра статуса Айя-Софии лежит комплекс причин. С одной стороны, такое решение поспособствует укреплению авторитета Эрдогана среди религиозной части населения Турции. В условиях экономического кризиса, пандемии и вовлеченности государства в региональные конфликты на Ближнем Востоке – это может стать элементом повышения рейтинга.
Также, это еще раз подчеркивает уважение, которое политик питает к османскому наследию – ведь, по сути, он восстанавливает имперский подход к данному объекту. Здание использовалось как мечеть со времен захвата Константинополя турками в 1453 году, и лишь в 1935 году ему был предоставлен статус музея. Эрдоган таким образом еще раз подчеркивает преемственность современной Турецкой Республики по отношению к Османской империи – вполне в духе концепции неоосманизма, которая остается основой его внешнеполитических взглядов.