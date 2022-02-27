Для чего Путин поддержал выход Британии из ЕС

На вопрос украинской журналистки о том, в чем конкретно выражалось достаточно активное влияние россиян в кампании по Brexit, отвечает корреспондент The Guardian Люк Хардинг.

– Здесь нужно понимать, что точно такое же воздействие кремлевских шпионов и интернет-троллей, которое мы наблюдали в Америке, произошло и в Великобритании, в моей стране, потому что Путин ненавидит Европейский союз и всячески поддерживает Brexit.

Потому что он считает, что выход Британии из ЕС в первую очередь повредит Брюсселю, повредит европейскому сообществу и в то же время ослабит Великобританию экономически и политически.

Так что то, что весь мир видел в 2016 году, – это прежде всего масштабная, широчайшая кампания в социальных сетях, целью которой было "понажимать" на острые, болевые точки, как например, приток эмигрантов в ЕС из Сирии и тому подобные, чтобы продвигать месседжи в пользу Brexit, за выход из европейского сообщества.

Но, помимо влияния посредством медиа, были также случаи классического шпионажа с участием российского посольства в Лондоне и даже самого посла того периода, Александра Яковенко, который встречался в Лондоне с рядом ключевых фигур британской кампании по выходу из ЕС. Один из этих людей сделал огромное политическое пожертвование на сумму примерно 9 млн фунтов стерлингов, и Яковенко предложил этому человеку, которого зовут Аарон Бэнкс, совершить "золотую" сделку и проинвестировать проект в Сибири. Затем посол предложил мистеру Бэнксу "бриллиантовую" сделку, а потом снова "золотую", и так далее.

Летом 2016 года русского шпиона обнаружили даже в победившей партии, которая выступала за выход из ЕС. Крайне печально, что британское правительство во главе с Борисом Джонсоном не стремится расследовать происшедшее, поскольку они сами поддерживают Brexit, и по политическим причинам пытаются замять это дело.

Мне кажется, западное общество, и в том числе моя страна, до сих пор в полной мере не осознали масштабы этого явления. Недавно комитет по разведке и безопасности британского парламента опубликовал большой документ, который так и назывался, – "Отчет о России". Там говорится, что Лондон превратился в "Лондонград", став комфортной гаванью для отмывания денег людьми из Москвы. Не все из них обязательно являются плохими людьми или преступниками, но многие из них имеют тесные связи с Кремлем.