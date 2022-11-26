Диявол не лише в деталях

Події останнього тижня на релігійному фронті України показали, що диявол криється не лише в деталях. Якщо бути об’єктивним то він взагалі не криється і не ховається. Він безперешкодно здійснює свою чорну месу та задурює голови українцям.

Якщо почати шукати винних, тих хто допустив розгул московської релігійної секти – кінців буде дуже багато і не одне десятиліття зачепить.

Наразі потрібно викорінювати кремлівських агентів, посібників країни-терориста та не зраджувати своїй країні ні думкою, ні вірою, ні діями.

Не лише українці, але й весь світ побачив, яка нечисть живе на московії, які страшні жертвоприношення здійснювали та продовжують здійснювати північні варвари. Ніколи не буде забута Буча, Ірпінь…, Маріуполь, Бахмут…, кожна невинна православна жертва на українській землі.

І якщо хтось вважає що диявол в деталях то ні, сотні, тисячі разів НІ. Києво-Печерська Лавра, Свято горська Лавра, Почаївська Лавра, церкви московського патріархату у ваших містах та селах, монастирі – це не деталі, а диявол зі своїми поплічниками, який до цього часу безкарно біснувався та глумився над православною вірою.

Не убуду хвалити Службу безпеки України, вони зробили свою роботу. Яку до речі повинні були робити набагато раніше, хоча б з 2014 року.

Адже були сигнали і непоодинокі випадки коли священники мп не дозволяли, або відмовлялися відспівувати загиблого на фронті героя та не впускали до храму священників ПЦУ, молилися за московських чортів, переховували зброю та ДРГ, за рахунок українців фінансували країну-агресора.

Диявола, ще не перемогли, але полювання та відлов його чортів уже розпочато.

Наведу лише один з останніх епізодів роботи правоохоронців.

«Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

В результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур.

Також викрито листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, в яких вони отримують «методички» щодо «особливостей» проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення.

Представники РПЦ ставили завдання займатися дезінформацією щодо суспільно-політичної обстановки в Україні та ситуації на фронті. Зокрема, вимагали від священників УПЦ заперечувати збройну агресію рф, розповідати про нібито утиски «московської церкви» тощо.

Служба безпеки України знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, яка вихваляє країну-агресора та закликає підтримати окупантів.

Крім того, під час огляду комп’ютерів керівництва єпархії виявлено фотокопії посвідчень рашистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів – посвідка «героя росії», підписана міністром оборони рф за «захоплення Криму» у 2014 році.

Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, тривають процесуальні дії.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Чернівецької області за процесуального керівництва обласної прокуратури.»

І сюди хочу додати, те, проти чого так кричить самий головний чорт кремля – путін (тут, як кажуть що болить про те й говорить - содоміти, гомосексуалісти…).

«Коли співробітники СБУ зайшли в келію митрополита Мелетія, то не могли здержатися від сміху. Правоохоронці застукали на гарячому секретаря Микиту з голим хлопчиськом з півчого хору. Чим займалися ці двоє не потребує пояснення. Але чутки, які вже давно точаться в релігійних колах та самих Чернівцях підтвердилися: Микита полюбляє молоденьких хлопчиків (весь в свого кумира чортяку-путіна), а Мелетій – надає перевагу дорослішим коханцям».

І де тут деталі? Суцільна дияволіАда, яку в Україні поширює «руський мір».

Маємо надію, що хвости їм вже почали піджарювати, а далі черга за бісівськими рогами й копитами.