Как известно, в последние несколько дней, рашисты активно взрывают собственные нефтебазы, военные склады и объекты инфраструктуры. В тоже время, это лишь начало, так как им необходимо пролить много крови собственного населения. Так было, когда “бункерный” только пришел к власти и под его руководством сотрудники ФСБ совершили теракты в нескольких областях РФ, чтобы начать вторую чеченскую войну. Об этом подробно написал Александр Литвиненко книге “ФСБ взрывает Россию”, а также, косвенно подтверждают задокументированные показания свидетелей тех лет.

Теперь происходят точно такие же события. Однако рашистам, будто отшибло память. Для них, видимо, выглядит правдоподобным тот факт, что пожар на нефтебазе в Уссурийске – дело рук “бандеровцев”. И “ничего страшного”, что Украина находится на другом конце света. Но для ФСБ важно, чтобы “нападение неонацистов” почувствовали даже в самых удаленных уголках их страны.

В тоже время, самые сильные удары приходятся на приграничные области. По словам местных рашистов в социальных сетях, они слышат “хлопки” (так зомбированные называют взрывы, использую “новоояз”), им мерещатся украинские диверсанты. Регулярно происходят пожары на нефтебазах. Как сообщают пропагандисты, “обстрел ведется с украинской стороны”. Однако они не уточняют, что “украинская сторона” временно оккупирована войсками рашистов.

Недавно, на месте взрыва в Брянской области, были “зафиксированы следы разрушенного БПЛА «Bayraktar»”. В тоже время, гражданские РФ тут же идентифицировали во вражеском “БПЛА” остатки канистры из-под дизельного масла.

Кажется, что стоит немного тщательней рассмотреть очередной взрыв, пожар, “террористическую атаку” и все сразу станет понятно – украинская армия не могла этого сделать. Однако, рашисты не желают знать правду. Их устраивает то оправдание, что им вещают из телевизора. Но все это делается не просто так.

Совершая теракты на собственной территории под чужим флагом, спецслужбы рашистов немерены оправдать будущую мобилизацию и, соответственно, введение военного положения. В тоже время, какой бы жестокой и ужасной война не была сейчас, даже самый преданный путинист не готов отправиться на фронт умирать. Поэтому, теракты в стране-агрессоре продолжаться и в них должно погибнуть большое количество человек, чтобы страх рашистов затмила слепая ненависть, и они начали обменивать свои диваны на поле боя. Каким должен быть масштаб трагедии, пока до конца не ясно, однако, как сказал Лавров, “ядерную войну в нынешних условиях, мы исключить не может”.