Диверсанты повсюду

В ночь с 20 на 21 августа был взорван автомобиль, в котором находилась Дарья Дугина – дочь одного из главных идеологов «русского мира» Александра Дугин. Как говориться “яблочко от яблони не далеко падает”. Вот и Даша была точно таким же пропагандистом бредовых путинских идей о “сверхлюдях-россиянах” и “нелюдях-украинцев”. В частности, она заявляла, что “азовцы это не люди”, тогда как ее папаша призывал убивать украинцев.

Как сообщают в СМИ, взрывное устройство было заложено в авто принадлежавшее Дугину старшему и именно на него готовилось покушение. Однако, по случайности, в машине оказалась Дарья. Так или иначе, один из пропагандистов был ликвидирован.

Но не это главное. С точностью нельзя сказать, кто именно стоит за минированием автомобиля, однако очевидно, что взрыв устроили люди, которые являются противниками режима в Кремле. Кроме того, регулярные поджоги и взрывы военных складов, заводов, военкоматов, выведение из строя железнодорожного полотна, по которому перевозят технику в Украину – все это говорит об активном антипутинском движение в России и на временно подконтрольной ей территории. Более того, это движение не собирает безвольные мирные митинги, а использует методы, аналогичные методам ФСБ и действующей власти.

Время слов прошло. Россияне начинают понимать, что зло можно победить лишь таким же злом, так как Путин понимает только язык силы. А фиктивные задержания, якобы реальных “преступников” с фашистской символикой, дают понять, что спецслужбы РФ бессильны в поимке диверсантов, что также увеличивает их число по всей территории страны.