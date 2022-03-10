Дистанционные занятия: какие проблемы ждут родителей

17:52 14 Октябрь Киев, Украина

МОиН рекомендует школам уйти на осенние каникулы с 15 октября, а ВУЗам и колледжам перейти на дистанционное обучение.

Политолог Виталий Бала отметил, что переход на дистанционное обучение будет сопровождаться определенными проблемами, и родители должны заранее к этому подготовиться.

«В любом случае, я думаю, что будут проблемы с этим. На самом деле, мы не знаем сколько людей, но я предполагаю, что у многих родителей, которые будут вынуждены одновременно ходить на работу, будут в этот период сложности. Потому что возникнет вопрос, с кем можно оставить детей. Это первый серьезных момент, с точки зрения трудовой активности. Во-вторых, кроме самих заявлений о дистанционном обучении, правительство не заботится о тех граждан, у которых нет ли доступа к интернету или компьютеру», - сказал Бала.

Эксперт отметил, что правительство должно было предусмотреть определенные программы по поддержке таких граждан.

«На самом деле, заявления, звучащие со стороны действующей власти, об усилении, определенные ограничения будто бы и правильные, но могут иметь и негативные последствия для отдельных граждан», - добавил он.

По его словам, очередной этап дистанционного обучения не может обеспечить всех учебных потребностей учащихся, и в дальнейшем это надо учесть.