Дистанционные занятия: какие проблемы ждут родителей

МОиН рекомендует школам уйти на осенние каникулы
с 15 октября, а ВУЗам и колледжам перейти на дистанционное обучение.
Политолог Виталий Бала отметил, что переход на дистанционное обучение будет сопровождаться определенными проблемами, и родители должны заранее к этому подготовиться.
«В любом случае, я думаю, что будут проблемы с этим. На самом деле, мы не знаем сколько людей, но я предполагаю, что у многих родителей, которые будут вынуждены одновременно ходить на работу, будут в этот период сложности. Потому что возникнет вопрос, с кем можно оставить детей. Это первый серьезных момент, с точки зрения трудовой активности. Во-вторых, кроме самих заявлений о дистанционном обучении, правительство не заботится о тех граждан, у которых нет ли доступа к интернету или компьютеру», - сказал Бала.
Эксперт отметил, что правительство должно было предусмотреть определенные программы по поддержке таких граждан.
«На самом деле, заявления, звучащие со стороны действующей власти, об усилении, определенные ограничения будто бы и правильные, но могут иметь и негативные последствия для отдельных граждан», - добавил он.
По его словам, очередной этап дистанционного обучения не может обеспечить всех учебных потребностей учащихся, и в дальнейшем это надо учесть.
«Дистанционное обучение, особенно в начальной школе, не удовлетворит всех детских потребностей. Особенно, если говорить о первом классе, где дети еще ручку учатся держать. Вместе с тем, и учителя не все готовы к такому. Элементарно для такого способа преподавания надо иметь талант. Он есть не у всех, и это просто надо понимать», - сказал Бала.
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