Дистанционное обучение первоклассников - вопрос педагогического мастерства учителей

Качество дистанционного обучения первоклассников зависит от педагогического мастерства учителей и умения самих учеников адаптироваться к новым условиям. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет , сообщают в МОН.
"Конечно, дети должны пойти в школу, почувствовать ее" дух ", социализацию.Но как обучать дистанционно первоклассников - это вопрос педагогического мастерства учителей.
Вспомним первый весенний полугодие и то, как работали в тех условиях преподаватели: сначала было определенное неприятие дистанционного формата, ступор. Но жизнь не стоит на месте, и я благодарен нашим педагогам и педработникам за то, что они адаптировались " , - отметил Сергей Шкарлет.
При этом в министерстве отмечают, что остаются приверженцами традиционного формата обучения и посещения школ.
"Никто дистанционное обучение не расценивает как 100% альтернативу. Только как приложение, форму определенного смешанного обучения, как инструмент приобретения дополнительных знаний из информационного пространства, чтобы усилить свои навыки и способности " , - отмечают в ведомстве.
Сергей Шкарлет также анонсировал, что в октябре 2020 будет разработана Национальная электронная образовательная платформа на Open edX.
Платформа создается в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.
"У нас есть наработки по наполнению образовательным контентом: телевизионные уроки, информационные материалы, учебники и учебные пособия.
Есть средства обычной связи, электронная почта. Также это могут быть занятия по индивидуальной системе, семейной, патронатной системе образования."
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