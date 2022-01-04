Дистанционное обучение - гарантирует проблемы и пробелы

21:51 31 Август Киев, Украина

В новом учебном году многие школы могут вернуться к дистанционному обучению из-за пандемии коронавирус . По мнению, телеведущего Олега Панюты, дистанционное обучение не подходит для маленьких детей.



"Дистанционное обучение – это не то, о чём я бы мечтал. И не то, чего бы я желал детям. Это не подходящая форма обучения, особенно для маленьких детей. Ведь социализация и знакомство с миром через прикосновение - это очень важно для первоклашек. Сейчас ученики младшей школы будут иметь возможность обучаться в оффлайн режиме. Но если придется учиться дистанционно, это отнимает чуть больше времени и у родителей, и у учителей, и у детей.





Ну и, конечно, совсем другое дело, когда у тебя нет возможности переспросить, коллективно прийти к согласию по тому или иному вопросу. Ведь человек имеет социальную сущность. А если ты оторван, отделен от коллектива - это нехорошо. Надеюсь, что особо на качество образования это не повлияет. Хотя есть понимание того, что наше украинское образование и мы все - еще не готовы к онлайну. Нам надо перестраиваться. Это колоссальные затраты - и психологические, и материальные. Надеюсь, что особо на качество образования это не повлияет. Хотя есть понимание того, что наше украинское образование и мы все - еще не готовы к онлайну. Нам надо перестраиваться. Это колоссальные затраты - и психологические, и материальные.



Будут ли пробелы в обучении - мы выясним позже. Но, насколько я понимаю (получая информацию из разных источников), прошлогодние первоклассники уже практически забыли то, что учили в предыдущем учебном году.



Конечно, многое зависит от того, как родители помогали учителям, насколько дети ответственны и добросовестны в познании того или иного предмета. Ведь онлайн образование требует контроля. Это совершенно другой подход к обучению. Подозреваю, что когда учитель не имеет возможности проверить знания каждого ученика, пробелы и проблемы действительно могут быть".