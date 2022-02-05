Директор ФБР: Деструктивное влияние России на выборы в США

10:32 18 Сентябрь Киев, Украина

Россия продолжает попытки повлиять на избирательный процесс в США и надеется дискредитировать кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом 17 сентября заявил директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй во время выступления в Палате представителей Конгресса США, видео опубликовал в YouTube телеканал C-SPAN.



Глава ФБР отметил, что в отличие от 2016 года, когда Россия прибегала к хакерским атакам на сервера Демократической партии, в этом году она ограничивается кампаниями по дезинформации.



"Мы видим очень активные усилия россиян по влиянию на наши выборы в 2020 году посредством иностранного злонамеренного влияния – социальных сетей, государственных СМИ и тому подобного, – заявил Рэй. – Россия пытается как посеять рознь, так и очернить Джо Байдена".



В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в выборы, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.



Спецпрокурор Роберт Мюллер с мая 2017 года по март 2019-го расследовал возможный сговор окружения президента США с Кремлем и вмешательство РФ в американские выборы.



16 февраля 2018 года министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. 24 марта генпрокурор США Уильям Барр направил Конгрессу письмо, в котором было сказано, что расследование Мюллера не обнаружило доказательств сознательного сговора Трампа и сотрудников его предвыборного штаба с Россией; также офис Мюллера не смог доказать, что президент США противодействовал правосудию. Однако факт вмешательства России в выборы под сомнение не ставился.



10 декабря 2019 года после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне государственный секретарь США Майк Помпео предостерег Россию от вмешательства в американские выборы 2020 года.



Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.



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