Диалог Энтони Блинкена и Сергея Лаврова в Женеве не принес результатов

Прошедшая встреча между министром иностранных дел Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеным не дала результатов. Представители двух стран не сумели прийти к единогласному выводу.

В частности, Блинкену не удалось убедить Россию действовать дипломатическим путем для разрешение конфликта на Донбассе. В то время как Лавров, не достиг цели Кремля, взять обязательства с Америки, не принимать в НАТО и не поставлять вооружение в Украину.

Если требования Блинкена обоснованы интересами безопасности стран ЕС, НАТО, а также Украины, то требования Лаврова в полной мере противоречат принципам безопасности. Путин выставил невыполнимые требования для Запада, чтобы оправдать свою вероятную агрессию против Украины, однако Америка, совместно с ЕС разработала пакеты санкций, которые не должны дать возможности России совершить прорыв на запад.

К сожалению, язык дипломатии уже не является тем средством, которое способно разрешить конфликт на границе Украины. Если Запад не введет превентивные санкции сегодня, то уже завтра, Путин может ввести войска в Украину.