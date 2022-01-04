Дети, живущие в зеленых зонах меньше подвержены стрессу, меньше страдают от шума и имеют больше возможностей для социальных игр

Исследователи из Университета Хасселта, Бельгия едины в своем мнении о том, что выросшие в зеленой среде дети имеют более высокий уровень IQ.
Сообщается, что они проанализировали свыше 600 детей возраста 10-15 лет из разных регионов и обнаружили прямую связь между уровнем когнитивного развития и доступом к природе.
Так, повышение плотности зеленых насаждений всего на 3% увеличивало уровень IQ ребенка, в среднем на 2,6 пунктов. Примечательно, что закономерность была выявлена у детей всех социально-экономических слоев.
Таким образом, делают вывод исследователи, взаимосвязь между природой и когнитивным развитием связана не только с воспитанием и финансовым положением семьи.
Ученые предполагают, что живущие в зеленых зонах дети имеют более низкий уровень стресса, меньше страдают от шума и имеют больше возможностей для социальных игр.
Кроме того, насаждения обеспечивают экологические преимущества, такие как снижение воздействия загрязнений воздуха, шума и жары. Более того, зелень способствует укреплению здоровья и социальной сплоченности детей.
Сообщается, что они проанализировали свыше 600 детей возраста 10-15 лет из разных регионов и обнаружили прямую связь между уровнем когнитивного развития и доступом к природе.
Так, повышение плотности зеленых насаждений всего на 3% увеличивало уровень IQ ребенка, в среднем на 2,6 пунктов. Примечательно, что закономерность была выявлена у детей всех социально-экономических слоев.
Таким образом, делают вывод исследователи, взаимосвязь между природой и когнитивным развитием связана не только с воспитанием и финансовым положением семьи.
Ученые предполагают, что живущие в зеленых зонах дети имеют более низкий уровень стресса, меньше страдают от шума и имеют больше возможностей для социальных игр.
Кроме того, насаждения обеспечивают экологические преимущества, такие как снижение воздействия загрязнений воздуха, шума и жары. Более того, зелень способствует укреплению здоровья и социальной сплоченности детей.
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