Дети чиновников воевать в Украине не будут

Сторонники российского оппозиционера Алексея Навального позвонили сыну пресс-секретаря бункерного деда Пескова Николаю. Журналисты представились сотрудниками военного комиссариата и пригласили отпрыска одной из говорящих голов Кремля явиться на следующий день в военкомат в связи с объявленной мобилизацией. Молодой Песков заявил, что он “на их стороне”, но при этом добавил, что добровольцем на фронт не пойдет и подчеркнул – “Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду решать это на другом уровне”.

Тот факт, что официальных представителей правительства РФ не будут призывать на войну – логично. Но это никоим образом не касается их детей. Все они являются военнообязанными и точно также подлежат мобилизации, как и другие их сограждане.

Стоит отметить, что в своем выступлении 21-го сентября, Путин объявил “частичную мобилизацию”. Позже был выставлен правовой документ о призыве резервистов. Однако в нем не было никаких критериев “частичной мобилизации”, то есть бункерный дед опять обманул свой народ – призывать будут абсолютно всех, а отсутствующий 7-й пункт в документе, в котором должна указываться численность будущего “пушечного мяса”, указывает на то, что мобилизация будет проходить до тех пор, пока в России не закончатся люди.

Видимо, что “частичной” мобилизация называется именно потому, что дети чиновников, олигархов и близкого окружения Путина на фронт не отправятся. А вы россияне и дальше оставайтесь “вне политики” и слушайте Соловьева, Киселева и Симоньян, чьи дети, к слову, также останутся неприкасаемы для военкоматов.