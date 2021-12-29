Детенизация экономики выгодней, чем штрафы

С сентября возобновляются проверки бизнеса, касательно выявления официально неоформленных сотрудников.
Сопредседатель Налогового комитета в Союзе украинских предпринимателей Татьяна Шевцова поделилась своим мнением о сложившейся ситуации:
"Сегодня - такова фискальная политика государства. И эта философия фискальных навязчивых идей и страхов в стиле " все воры, все не платят налоги, бизнес создают исключительно с целью уклониться от налогов" не зависит от ковид. Это их (сегодняшних) идеология. И экономику она убивает больше, чем ковид.
Пока акценты не будут смещены на стимулы детенизации, прозрачности (именно стимулы - либеральные, экономически понятные и приемлемые) - ничего хорошего не стоит ожидать. Под страхом проверок и штрафов эффект оживления и роста экономики недостижим.
А Украине как раз (в отличие от иных стран) - есть куда расти. Детенизация 40% экономики может дать куда больший бюджетный эффект, чем штрафы. Может... Но в сегодняшних приоритетах украинских законодателей – страхи, штрафы и фискальное давление".
А Украине как раз (в отличие от иных стран) - есть куда расти. Детенизация 40% экономики может дать куда больший бюджетный эффект, чем штрафы. Может... Но в сегодняшних приоритетах украинских законодателей – страхи, штрафы и фискальное давление".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии