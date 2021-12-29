Детенизация экономики выгодней, чем штрафы

20:02 18 Август Киев, Украина

С сентября возобновляются проверки бизнеса , касательно выявления официально неоформленных сотрудников.

Сопредседатель Налогового комитета в Союзе украинских предпринимателей Татьяна Шевцова поделилась своим мнением о сложившейся ситуации:

"Сегодня - такова фискальная политика государства. И эта философия фискальных навязчивых идей и страхов в стиле " все воры, все не платят налоги, бизнес создают исключительно с целью уклониться от налогов" не зависит от ковид. Это их (сегодняшних) идеология. И экономику она убивает больше, чем ковид.