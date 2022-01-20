Деркач угрожает "шокирующими фактами разоблачения"

09:33 11 Сентябрь Киев, Украина

В ответ на обвинения США в попытке повлиять на президентские выборы 2020, нардеп Верховной Рады Андрей Деркач намерен выступить перед журналистами, которым откроет шокирующие факты коррупции в высших кругах США. Он категорически отверг все обвинения, назвав их проявлением мести.

"Месть представителей "Демокорапшн "в лице Байдена, Кента и Квин. Месть - неотъемлемая часть их регулярной деятельности против украинских расследователей, журналистов, экспертов, раскрывающих все новые и новые схемы международной коррупции. Это месть и в отношении меня, как представителя команды расследователей. в начале следующей недели я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения "демокорупции". Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня. "Демокорупционеры" очень боятся. Потому что каждое слово, которое будет мной озвучено, подкрепленное цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс конференции не стану: на кону - государственная независимость и суверенитет Украины ", - написал Деркач.

Также он подчеркнул, что вероятно будет судиться с Министерство финансов США.

"Такая информация из Министерства финансов США открывает возможность отстаивать мои интересы в правовом поле - в суде. Считаю, что победа в данном случае станет логичным ответом представителям ′′ДемоКоррупции′′ в моей борьбе за защиту национальных интересов Украины", - подчеркнул Деркач.

Напомним, министерство финансов США ввело персональные санкции против внефракционного народного депутата Верховной Рады Андрея Деркача и трех граждан России. Отмечается, что санкции против Деркача введены из-за его попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.