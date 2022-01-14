Денис Шмыгаль: украинцы сами должны обеспечить себе пенсии

Проанализировав объем долларовой массы, «лежащей в Украине», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пришел к выводу, что руководство страны имеет все возможности для создания собственного Фондового рынка. Этот проект должен стать для правительства приоритетным, так как бизнес и предприниматели остро нуждаются в финансовой помощи. Об этом Шмыгаль заявил в субботу, 5 сентября, на форуме МСП. Перезагрузка.
Он также отметил, что с учетом имеющихся в стране финансовых ресурсов украинцы сами должны обеспечить себе пенсии.
Ранее Шмыгаль заявил, что экономика Украины начала восстанавливаться, люди возвращаются на работу, что делает возможным рост средней зарплаты уже в ближайшее время.
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