Деньги покидают россию

10:47 23 августа Киев, Украина

Из исследования Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования следует, что из России в прошлом году за рубеж было выведено 243 млрд долларов, что составляет 13,5% от ВВП. В тоже время, член комитета по промышленности и торговле Алексей Канаев сказал, что “такие финансовые колебания не опасны для экономики России”. Он отметил, что “минувший год прошел под знаком очень сильного рубля и на сегодняшний день темпы оттока капитала кратно снизились”.

Отток капитала снизился только лишь по тому, что больше половины тех, кто мог вывести деньги, уже это сделал. При этом неизвестно, насколько именно уменьшился отток капитала. Более того, указ Путина, разрешающий оставлять прибыль крупному бизнесу за границей, если не увеличит, то, по крайней мере, сохранит тенденцию вывода денег из России.

Что, как не вывод капиталом из страны, говорит о положении дел в государстве? Не надо быть экономическим экспертом, чтобы понять – если страна имеет сильную и привлекательную экономику, не только граждане, но и иностранные инвесторы вливают капиталы туда. Отрицательный рост в России укрепляется, а вместе с тем, точно также отрицательно, укрепляется и экономика агрессора.