07:05 22 августа Киев, Украина

Военный бюджет РФ, как и в прошлом году, закончился раньше времени. Несмотря на то, что он был увеличен до 5 трлн рублей, уже к середине года его не стало. Но, вероятно к большому удивлению Путина, деньги не дали возможности агрессору добиться позитивного результата. Оказалось, что войну никак не купишь.

Поэтому, оккупанты решили выделить еще 5 трлн рублей на вторую половину года, чтобы не потерять возможности жить. При этом в российской экономике и без того громаднейшая дыра, а другие федеральные бюджеты уже сокращены.

Удивительно, как эти чинуши могут решительно отправлять деньги туда, где есть интересы Путина и забирать их оттуда, где уже много лет их не видели десятки миллионов нуждающихся россиян.