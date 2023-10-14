Денег много не бывает или межклассовая пропасть в рф

11:17 14 октября Киев, Украина

“Денег нет, но вы держитесь”, - фраза, сказанная Медведевым во время встречи с народом, актуальна как никогда. Откуда же им взяться, если правительство повысило себе зарплату. Путин подписал указы об индексации зарплаты государственных служащих на 5,5% с 1 октября 2023 года. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

В августе на совете по национальным проектам Путин заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы “должны расти как и в целом по экономике”. По его словам, с 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда будет повышен на 18,5%,

“что должно будет позитивно отразиться на доходах около 4,8 млн российских работников”.

Минимальная оплата труда в России до сих пор оставалась на уровне 16 242 рубля с 1 января 2023 года. После индексации она должна составить 19 246 рублей. Повышение составит 3 тыс. рублей или примерно 30 долларов. В тоже время, за 2021 год Путин получил официальной зарплаты на 10,202 млн рублей или 850 160 рублей в месяц. В 2022 году он подписал указ, разрешающий высшим должностным лицам не декларировать сведения о доходах на время войны в Украине. Но логично, что с 2021 года доход диктатора упасть не мог. И даже учитывая показатели двухлетней давности, повышение на 5,5% будет означать, что зарплата Путина вырастет почти на 47 тыс. рублей или примерно на 470 долларов в месяц. Показатели остальных госслужащих, особенно в кругах правящих элит, не будут сильно отличаться от показателей зарплаты бункерного.

Парадокс заключается в том, что при попытке подсчета состояния Путина и других чиновников, редко кто учитывает их официальные зарплаты по причине постоянного обогащения путем воровства госсредств на сотни миллиардов бюджетных рублей. Поэтому увеличение зарплат на 400 или даже на 4000 долларов на благосостояние правительства РФ никак не повлияет, чего нельзя сказать о рядовых россиянах.

Дополнительные 30 долларов, если учесть маловероятное событие, когда рубль не обвалиться к тому моменту еще больше, даст возможность бюджетникам купить лишнюю буханку хлеба в неделю или отложить эти деньги на памятник зомбированному родственнику, отправившемуся “искоренять фашизм” в Украине.

Вместо того чтобы навести порядок в собственном государстве, в том числе, довести минимальную оплату труда хотя бы до уровня Боснии и Герцоговины в 330 долларов в месяц (Федерация Боснии и Герцоговины), Путин решил начать войну с Украиной и потратить на нее все деньги россиян.