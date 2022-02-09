День памяти жертв депортации народов Крыма

В 1944 году, когда в Европе шла война против немецких фашистов, другие фашисты - проводили по приказу из Москвы геноцид народов в Крыму.

По официальным данным, были депортированы 183 тыс. 144 человека; по крымскотатарским источникам - более 400 тысяч, из которых в течение первых полутора лет умерли около 46%.

И сегодня наследники тех московских-фашистов пытаются продолжить дело своих предшественников и любыми способами уничтожить народ Крыма.

Так, меньше месяца назад (26-27 апреля) в режиме онлайн, проходило ежегодное мероприятие ОБСЕ, посвященный вопросам защиты прав человека. В этом году организаторами выступило Шведское председательство в ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

На совещании попытались выступить представители российских организаций с аннексированного Крыму. Как сообщает российское информагентство ТАСС, соответствующие заявки подали председатель организации «Белорусы Крыма» Роман Чегринец, председатель молодежного парламента Крыма Максим Покатаев, председатель организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина и депутат российской горсовета Бахчисарая Эрвин Мусаев.

Но делегация Украины заранее прислала организаторам протест относительно возможного выступления пророссийских участников, зарегистрированных как представители общественности Крыма. Теперь неудачные участники совещания обвиняют организаторов в «русофобстве», а крымские СМИ предлагают читателям принять участие в флешмобе для ОБСЕ..

Выступить, по сообщениям российских СМИ, удалось только Мусаеву, который «рассказал о борьбе с коронавируса в Крыму, молодежные инициативы на территории республики, а также о подготовке к выборам, которые состоятся в 2021 году».

Роман Чегринец сообщил, что крымчане, которые подали заявку, «ждали 5:00», но возможности выступить не получили: «Модератор через помощника передал нам, что для нас времени не хватило». Комментируя событие российскому информагентству «Крым», Чегринец раскритиковал организаторов мероприятия и отметил, что «Швеция подтвердила статус одной из самых русофобских стран».

«Я принимал участие более чем в десяти заседаниях ОБСЕ и ООН, но такого возмутительного русофобства не было. Забирали слово, прерывали выступление, но выступить давали », - сказал Чегринец в комментарии телеканалу« РЕН ТВ ».

Председатель организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина сообщила, что шведские организаторы «подтвердили статус страны, для которой чуждо понятие демократии».

Так, почему украинская делегация устроила демарш?

Попытка представителей подконтрольных России крымских организаций и ведомств выступить на совещании ОБСЕ была прекращена благодаря реакции украинской делегации, возглавляемой постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене Евгением Цымбалюком.

Как сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар: «накануне мероприятия МИД Украины направило Действующему председательству ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, как соорганизаторов мероприятия, письмо-протест, «в котором, в частности, отмечалось бесполезности участия таких организаций».

«Шведское председательство оперативно отреагировало на наше обращение и распространило пересмотренный список, в котором против имен соответствующих участников была размещена примечание, что их участие отрицается, а также содержалась оговорка, что регистрация участников не означает поддержку со стороны БДИПЧ или ОБСЕ статуса этих участников и никоим образом не влияет на решение ОБСЕ. Стоит отметить, что упомянутый шаг Председательство является беспрецедентным с учетом специфики вопроса о свободе участия НПО и его традиционно высокой чувствительности для ОБСЕ», - пояснила Джеппар.

Однако во время совещания делегация Украины была вынуждена дважды вмешаться, чтобы отреагировать на провокации, сообщила Эмине Джеппар. В первом случае украинская делегация требовала от организаторов лишить слова депутата российской горсовета Бахчисарая Эрвина Мусаева, который был зарегистрирован на этом совещании как «помощник ректора Крымского федерального университета имени Вернадского». Однако в этом случае, выслушав украинскую сторону, позволили Мусаеву продолжить выступление, ссылаясь на то, что он официально зарегистрирован как докладчик.

«Украинская делегация во второй раз взяла слово, подчеркнула неприемлемость того, что происходит, и в знак протеста осуществила демарш и покинула рабочую сессию конференции», - отметила Эмине Джеппар.

Второй раз украинская делегация отреагировала на слова председателя молодежного парламента Крыма Максима Покатаев, который зарегистрировался на совещании ОБСЕ как эксперт НПО «Международный совет российских соотечественников», и объявил в начале своего выступления, что является представителем «русского Крыма».

«Делегация Украины также подняла вопрос процедуры ведения заседания и призвала лишить его слова. Модератор сессии быстро отреагировал на требование украинской стороны и попросил Покатаев называться и выступать от имени организации, от которой он зарегистрирован. Когда тот отказался это сделать, модератор его оборвал, выключил ему микрофон и лишил слова», - сообщила первая заместитель министра иностранных дел Украины.

Эмине Джеппар подчеркнула: и в первом, и во втором случаях, на поддержку территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, неотъемлемой частью которой является Крым и Севастополь, выступили официальные делегации США, ЕС, Канады и Великобритании.

Как видим, Роман Чегринец и Анастасия Гридчина лишь прикрываются названиями типа «Украинская община Крыма», а на самом деле являются представителями пророссийских общественных объединений, которые продолжить дело своих предшественников московских-фашистов и любыми способами уничтожить народ Крыма.