День Катастрофы

27 нисана в 2021 году выпадает на 8 апреля, именно в этот день в Израиле да и по всему миру вспоминаются евреи, павшие жертвами нацистов в ходе Второй мировой войны. Национальный день памяти и траура или День памяти Катастрофы и героизма был установлен Кнессетом в 1951 году. В 10 часов утра по всей стране звучит сирена, которая призывает всех замереть на две минуты там, где находишься и отдать дань памяти шести миллионам зверски замученных евреев. Люди останавливаются на работе, дома, на улице, встают автомобили и поезда, только для того, чтобы передать следующим поколениям знания о мужестве своих соотечественников, которые уничтожались только за то, что появилась идеология, которая позволила себе решать кто достоин жить, а кто нет.

А помнить надо, хотя бы потому, что история склонна повторяться и пока где-то тлеет хоть маленькая искорка, что можно делить людей по какому-либо признаку, никто не застрахован от попытки уничтожения, а значит времена гибели и ужаса могут вернуться.

Прошло всего чуть больше месяца после того, как 27 января 2021 года наш президент Владимир Зеленский «чтил всех жертв Холокоста, жертв трагедии Бабьего Яра, всех жертв Шоа», как в начале марта горсовет Тернополя объявил о решении переименовать тернопольский городской стадион в честь Романа Шухевича, которого Израиль воспринимает не иначе как гауптмана 201-го батальона СС шуцманшафта, о чем не преминул сообщить посол Израиля в Украине. Спикер МИД Олег Николенко, на требование отменить решение о переименовании, ответил израильской стороне, что одним из приоритетов государственной политики Украины является сохранение национальной памяти украинского народа.

В итоге, национальная память Украины против национальной памяти Израиля. У всех своя правда. Может ли в данном случае история влиять на будущее? Несомненно, может. Каждый сделал или сделает свой выбор, который приведет к чему-то...