Демократія участі. Що це?

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадськості у процесі прийняття рішень. І це повинно стосуватися в першу чергу місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування і працювати для жителів сіл, селищ і міст.

Так, проведення реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади, яку заведено називати децентралізація влади, далеко не повною мірою надає можливість громадянам право брати участь в процесі прийняття рішень і висловлювати свою позицію.

Непрозорість прийняття рішень місцевою владою без врахування думки громадськості, штучно створює сприятливі умови для активізації корупційних дій чиновників і свавілля монопольних надавачів послуг населенню. Вказане призвело до майже повної недовіри населення до влади, виключення значної частини інтелектуальних, духовних, організаційних та інших ресурсів з процесів суспільного розвитку.

Сьогодні гостро постає питання необхідності посилення публічного контролю за діяльністю органів місцевої влади, що має забезпечити задоволення потреб та інтересів мешканців як територіальних громад, так і регіонів.

Перед нами постає питання, як забезпечити ефективну співпрацю та взаєморозуміння представників громади, використовувати та спрямовувати енергію активності громадян на ініціативи в сфері економіки, благоустрою, життєзабезпечення, правопорядку, спорту, культури, здоров`я, освіти, інформації та інших соціально важливих напрямах.

Децентралізація влади повинна надавати громадянам можливість залучатися до політичного життя на регулярній основі, а не тільки в ході виборів, і, створювати законні умови для цього. Ми зобов’язані створити платформу, за допомогою якої громадяни зможуть захищати свої законні інтереси, зробити діяльність органів державної влади і місцевого самоврядування більш прозорою, публічною і близькою до виборців.

Відтак, для головного законодавчого органу України – Верховної Ради, постає завдання розроблення і прийняття відповідних законів, що стосуватимуться розвитку партисипативної демократії в Україні та потребою реформування системи місцевого самоврядування і державного управління в умовах децентралізації та прямого народовладдя.

Вказане стосується і впровадження механізму проведення громадських слухань, і створення системи публічного контролю, а також розроблення актів щодо місцевих ініціатив.

Лише за умови повноцінного включення українців в систему можливості залучення до управління власними територіями, а відтак і власним майбутнім, реформу місцевого самоврядування і територіальної організації влади можна буде називати «Децентралізація влади».