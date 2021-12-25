Дело Порошенко может быть не доведено до логического конца

Эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что суд не примет “пленки Медведчука” в качестве улик против Петра Порошенко: “Мой опыт работы в Службе безопасности Украины говорит, что шансы довести дело до логического конца в этом кейсе у правоохранителей практически равняется нулю. Я оставляю небольшой шанс для того, чтобы Фемида все-таки под давлением приняла какое-то решение не в пользу Петра Алексеевича. В нашей стране любые доказательства в уголовном производстве должны быть получены законным путем, в частности, через решение суда. Например, если проводятся мероприятия специальные по прослушке, по наблюдению за человеком, по проникновению в его помещения, вскрытию его электронной почты, автомобиля — необходима санкция суда, следственного судьи. После получения санкций в рамках какого-то оперативно-розыскного дела, или контрразведывательного дела, или уголовного производство правоохранители проводят все мероприятия, собирают все доказательства, и потом передают в суд. Лично у меня вопросов в оригинальности этих записей не возникает. Потому что можно смонтировать запись в 5-10 минут, но не в несколько часов. Я уверен, что так оно и было. Вопрос — как были получены эти доказательства. Они были получены, по-моему, 7 лет назад. Один из топ-руководителей СБУ проводил такие записи, и складывал себе в “шухлядку” на “успешную” старость. И после смены власти записи пригодились, они были переданы в Офис президента, а также были опубликованы в сети”.

То есть записи, согласно закону, были получены незаконным путем, а значит, не могут быть приняты судом в качестве доказательств. Тем не менее, остается шанс, что именно господин Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин будут свидетельствовать против Порошенко. Именно их показания могут быть приняты судом, в качестве доказательств причастности бывшего президента к “угольному делу”. Но надежда на это крайне мала. Демчишим, в свою очередь, уже бежал из страны. Впрочем, Петр Алексеевич также покинул Украину, однако обещал вернуться в январе.

Порошенко всячески будет затягивать свое возвращение, так как ему крайне не выгодно участвовать в суде. К тому же суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Петра Алексеевича с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн.

Борьба с украинскими олигархами впервые обрела такие масштабы. Еще ни разу бывший президент, за исключением, пожалуй, Януковича, не оказывался на лаве подсудимых. Жалкая попытка организовать проплаченый Майдан не привела к успеху. Теперь аппарат президент сделал свой ход, который, пока что, не заставляет сомневаться в решительности действий президента Владимира Зеленского победить олигархию в стране.