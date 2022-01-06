Дело Навального. Реакция мирового сообщества.

14:37 25 Апрель Киев, Украина

Абсолютное большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за принятие резолюции относительно Алексея Навального. Парламентарии признали незаконным задержание и арест лидера российской оппозиции в рамках дела «Ив Роше». По их мнению, задержание Навального нарушает решение Европейского суда по правам человека, а как следствие и Европейскую конвенцию по правам человека. Депутаты ПАСЕ уверены, что политика осудили по делу, в которой нет никакого состава преступления. Впрочем, российская делегация в ПАСЕ заявляет, что Россия не намерена выполнять требования структур Совета Европы.



Как написал в своем Telegram-канале депутат Госдумы и член делегации России в ПАСЕ Петр Толстой «ПАСЕ приняла резолюцию по Навальному. Россия не будет выполнять политизированные решения ЕСПЧ и других институтов Совета Европы ни по Крыму, ни по Навального, ни какие-либо другие резолюции, если они приняты при отсутствии нашей делегации, противоречат нашей Конституции или решением российского суда ». Также Толстой отвергает любые политические мотивы заключения Навального и утверждает, что тот был осужден за мошенничество.

Дело «Ив Роше», по которой Навальный сейчас находится в колонии, действительно формально связана с финансами. Но это лишь формальный повод изолировать оппозиционера. Непосредственно «политических» статей в УК РФ на сегодняшний день нет. Поэтому власть Кремля была вынуждена найти способ ареста Навального.

Несколько лет назад решение российского суда было обжаловано защитой Навального в Страсбурге. Тогда ЕСПЧ постановил, что оно нарушает статью 7 Европейской конвенции по правам человека. Такое решение говорит о том, что европейский суд не нашел в деянии Навального, за которое судили, состава преступления по национальным законодательством. Но ЕСПЧ не имеет полномочий отменять решения национальных судов. В результате он только принял, что российский суд должен пересмотреть свой вердикт с учетом выявленных нарушений. После этого Верховный суд РФ пересмотрел дело оппозиционера, но даже учитывая, что деяние, за которое судят Навального, не является преступлением, признал вину политика.

В связи с тем, что при рассмотрении дела Навального было возбуждено статья 7 Конвенции, Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека пришел к выводу, что после пересмотра дела подсудимый не может быть признан виновным, так как он по сути не сделал ничего противозаконного.

Поэтому ПАСЕ считает, что дальнейшее задержание и арест Навального не имеет законной силы. Россия должна была выполнить, но не выполнила, временное решение ЕСПЧ о обеспечительную меру и освободить его на время рассмотрения в связи с угрозой жизни. В резолюции ПАСЕ также выражается обеспокоенность условиями содержания Навального, которые, возможно, нарушают его права. Чтобы проверить это опасения, организация приглашает Комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания посетить Навального и призывает российскую делегацию к сотрудничеству.

Ранее четыре спецдокладчика ООН Тлаленги Мофокенг (по вопросам физического и умственного здоровья), Ирен Хан (по вопросам о защите права на свободу мнений), Нильс Мельцер (по вопросам о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания) и Моррис Тидбол -Бинц (по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях) заявили, что в текущих условиях жизни Навального грозит «серьезная опасность» и ему нужна срочная «медицинская эвакуация» из России. Они отмечают недопустимые условия содержания Навального и пишут, что он заключен под стражу незаконно, а его отравления не было расследовано российскими властями. Они считают, что «все это является частью преднамеренной возмездия ему за критику власти России и грубое нарушение его прав человека».

Несмотря на то, что Россия самостоятельно взяла на себя обязательства по выполнению требований структур Совета Европы, а Москва также формально признала, что вопрос нарушения прав человека является наднациональным и не входит в число суверенных вопросов отдельных государств, Кремль не идет ни на какие уступки по делу Навального. Видимо это дело находится по мнению Кремля за чертой «красной линии», о которой рассказывал в своем послании Путин.