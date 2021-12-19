Дело Майдана: Виктор Янукович 11 раз связывался с Владимиром Путиным по телефону

В этот период руководители правоохранительных органов и бывший президент Янукович по специальной правительственной связи соединялся с высшим руководством Российской Федерации и руководителями ее правоохранительных органов. В частности, Янукович совершил 11 соединений с президентом России Путиным”, - сообщил заместитель председателя департамента по делу Майдана Офиса генерального прокурора Украины Денис Иванов.

Среди других высокопоставленных чиновников и представителей закона, державшими связь с Россией в тот момент были: бывший министр внутренний дел Александр Захарченко, который 12 раз звонил главе МВД РФ Колькольцеву; бывший глава СБУ Александр Якименко звонил 3 раза директору ФСБ Бортникову.

Так как преступные представители украинской власти связывались с российскими коллегами с помощью правительственной связи, то услышать о чем они говорили, не представляется возможным. Однако суть разговора, вероятно, заключалась в консультации у российских чиновников по поводу происходящих событий и действий, которые они должны этим событиям противопоставить. Исходя из этого, приказ о разрешении стрельбы был дан высшим руководством РФ.

2014 год показал, что Россия никогда не была “братской страной”, о чем в Кремле заявляли с момента обретения независимости. Владимир Путин является преступником №1 для украинского народа. Он должен быть осужден согласно мировому праву и понести заслуженное наказание.