Дефолт в России не за горами

Дефолт - невыполнение долгового займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа. В масштабах страны это означает, что мировые компании не будут сотрудничать с государством, так как существует “крайне высокая вероятность”, что правительство не выплатит деньги за услуги и товары. На внутреннем рынке – невыплата зарплат сотрудникам, так как у банков не будет средств выдавать деньги работодателям, в первую очередь на госпредприятиях.

Экономисты страны-оккупанта прогнозируют тотальное обнищание населения, снижение уровня жизни на уровень 1995 года, когда люди не получали зарплаты в течение нескольких месяцев или вместо денег получали вырабатываемую предприятием продукцию.

По прогнозам разных аналитиков, дефолт у рашистов должен случиться в период с апреля по сентябрь 2022 года.

Кроме того, что жители страны-агрессора не смогут получать деньги, их ожидает безработица, пустые полки магазинов, голод. В связи с этим, будет расти преступность.

Надежда на помощь Китая остается и, вероятно, Пекин продолжит сотрудничать с агрессором, однако на выгодных ему условиях. Безальтернативная ситуация в купле/продаже товаров, приведет к тому, что российские товары будут скупаться за бесценок, а китайские покупаться дороже обычного.

Такова цена за убийство украинцев, нарушение территориальной целостности нашей страны и бездействие россиян. Мирные митинги против кровавого режима не изменят ситуацию. До тех пор, пока люди не возьмут в руки оружие и не начнут штурмовать Кремль, ситуация в их стране не измениться. В тоже время, экономисты отмечают, что даже если представить, что оккупация прекратиться “в эту же секунду” дефолта избежать не получится. За все надо платить. Бездействие сейчас приведет к реальным жертвам россиян в будущем.