Дед из кремля угрожает консервными банками

Из преимуществ подводного флота рф – то, что их двигатели работают практически бесшумно, а на подлодках типа "Новороссийск" и "Ростов-на-Дону" можно разместить крылатые ракеты типа "Калибр-ПЛ". Субмарины могут даже не всплывать на поверхность, чтобы запустить некоторые виды вооружения. Однако подводные лодки этого класса могут вмещать всего 4 крылатые ракеты на борту. Поэтому главным их плюсом остается возможность "безболезненно" подойти как можно ближе к берегу, что увеличивает дальность полета ракеты над землей.

Подлодки не способны полноценно заменить потопленный флагман Черноморского флота рф "москва", но россия может использовать их потенциал в пропагандистских целях: мол, смотрите, мы все еще угрожаем Украине с моря. При этом усилить военное присутствие в Черном море страна-агрессор неспособна, так как Турция закрыла пролив Босфор для ее военных судов.

14 апреля украинские ракеты "Нептун" уничтожили флагман российского флота – крейсер москва, Провести спасательную операцию и эвакуировать экипаж не удалось.

Стало известно, что выжили только 14 моряков. Судьба остальных 496 членов экипажа неизвестна.

Про игру бицепсами и беспочвенные угрозы все знают. И знают насколько беспомощен кремлёвский старик, …хотя и безбашенный – то просто врёт, то красную кнопку жмёт…