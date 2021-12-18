Децентрализация - огромная системная проблема

21:11 07 Июль Киев, Украина

Термин «децентрализация» не сходит с уст украинских реформаторов. Фактически, он стал положительным брендом, который используют в своих кампаниях практически все политические силы и течения.

PR-консультант Иван Толкачев разъяснил, что же не так с децентрализацией в Украине

Главной сутью децентрализации является передача полномочий на уровень объединенных территориальных громад. Чтобы не "Киев" и не "область", а сами местные жители решали, как и куда развивать их населенный пункт. Отличный посыл, который не может вызывать критики.



