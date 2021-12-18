Децентрализация - огромная системная проблема

Термин «децентрализация» не сходит с уст украинских реформаторов. Фактически, он стал положительным брендом, который используют в своих кампаниях практически все политические силы и течения.
PR-консультант Иван Толкачев разъяснил, что же не так с децентрализацией в Украине
Главной сутью децентрализации является передача полномочий на уровень объединенных территориальных громад. Чтобы не "Киев" и не "область", а сами местные жители решали, как и куда развивать их населенный пункт. Отличный посыл, который не может вызывать критики.
Но, на самом деле, за достаточно привлекательным фасадом скрывается огромная системная проблема. У местных громад просто отсутствуют финансовые ресурсы для осуществления своих полномочий.
По идее, когда определялась территория объединенных громад, одним из важнейших принципов была "спроможність" - возможность громады самостоятельно решать все свои проблемы (в том числе и финансовые). Но не случилось. Громадам не хватает собственных средств, и значительная часть денег спускается из "центра" как бюджетная субвенция. В среднем, дотация составляет от 30 до 50% вне зависимости от области или размера громады.
Например, в бюджете за 2019 год в глубоко аграрной Великокучугуровской ОТГ Черновицкой области (бюджет 77,5 млн. грн. при 14 тыс. жителей) субвенции составляют 30%. А в бюджете индустриального Каменского Днепропетровской области (2,8 млрд. грн. и 240 тыс. жителей) на субвенции приходится 42%. В громадах Донецкой и Луганской области (даже там, где не было боевых действий) ситуация еще хуже. Доля субвенций в местном бюджете может составлять 60-65%.
Счастливым исключением из этого правила являются Киев и самые крупные города. У них с местными финансами полный порядок. И именно желанием получить прибыльный город объясняется высокий накал избирательной борьбы в них. Кстати, создание очередной партии мэров и постоянные конфликты градоначальников с президентом – тоже следует трактовать как следствие этой финансовой свободы. Правда, президент предпочитает называть резкие заявления мэров "сепаратизмом, который они прикрывают децентрализацией". Но это уже политика.
Итак, вернемся к местным бюджетам. Основными источниками собственных финансов являются налог на доходы физических лиц, единый налог и налог на прибыль. Иногда их совокупная доля может составлять до 90% всех собственных средств. Но проблема в том, что все значимые предприятия зарегистрированы либо в областном центре, либо в Киеве.
Там же они и платят налоги. Местным громадам, остаются отходы производства и дырка от бублика. Да и стабильно работающих предприятий (особенно крупных промышленных) не так и много. Рассчитывать же на частных предпринимателей, особенно в глубинке, не приходится. Теперь по налогу на доходы физлиц. В регионах зарплаты немногим отличаются от минимальных. Поэтому и финансовый результат налогообложения незавидный. И в любом случае – только 60% собранных средств остается в ОТГ. Остальное отправляется "наверх", чтобы потом вернуться в виде субвенции.
В сельскохозяйственных регионах важным источником наполнения бюджета является плата за землю. Размер остальных налогов и сборов настолько незначителен, что не всегда покрывает затраты на их администрирование.
Все президенты и практически все правительства обещали и обещают позитивные сдвиги. Но кто же выпустит из своих рук контроль за ресурсом, а значит людьми, а следовательно – голосами избирателей и надеждой на новый срок.
В результате имеем стабильную ситуацию, когда полномочия и ответственность уже переданы на уровень ОТГ. А вопрос передачи ресурсов только обещают рассмотреть. Но почему-то это решение из года в год откладывается. Как итог – формально независимое в своих решениях местное самоуправление находится под жестким контролем со стороны "центра". Ведь, кто девушку ужинает, тот ее и танцует.
Все президенты и практически все правительства обещали и обещают позитивные сдвиги. Но кто же выпустит из своих рук контроль за ресурсом, а значит людьми, а следовательно – голосами избирателей и надеждой на новый срок.
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