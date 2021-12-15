Данилов: Почему не работают Минские соглашения

06:55 10 Июль Киев, Украина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что минские договоренности не работают так, как бы хотелось. С момента их подписания произошло много изменений.

"С того периода времени, когда они подписывались, и сейчас - это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло. Более того, там подписи тех людей, которые были под минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят", - сказал Данилов.

Он также отметил, что не понимает на каком основании Россия считает, что Украина должна менять Конституцию, для того чтобы дать автономию неподконтрольным территориям.

"Я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!", - сказал секретарь СНБО.

Напомним! Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения больше не отражают реалии в Донбассе и призвал Запад поддержать их пересмотр.