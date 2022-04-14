Дайте же нам денег или газовые беды Украины

12 июля президент Зеленский провел встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель по двум очень чувствительным вопросам: сохранение транзита газа в Европу после запуска Северного потока-2, и обсуждение ситуации с Донбассом. Начал он как всегда хорошо, чего стоят его уверенные заявления при подготовке визита. Помнится, что украинскому обывателю информация о предстоящей поездке подавалась в контексте: поеду и озвучу фрау Меркель сумму компенсации за то, что богомерзкий проект СП-2 поддержали и денег за транзит лишили. Даже сумма называлась – 2-3 миллиарда евро и вообще, если надо комиссию создадим и объем компенсации определим.

Очевидно разговор повернул в невыгодное русло и «мадам» Меркель, как ее Зеленский назвал, единственное что пообещала – это «подумать о возможности обсудить» предоставление компенсации. Только и всего. Ну конечно она еще раз подчеркнула..., заверила…, пообещала… Главное Зеленский даже от этой пустой болтовни уходящего уже этой осенью канцлера остался «в целом удовлетворен», особенно тем, что встреча оказалась «неожиданно долгой».

Вторым вопросом, который планировалось обсудить в ходе встречи был Донбасс. Тут также приятного мало, госпожа канцлер призвала Украину выполнить план кластеров по Донбассу, а это как ни крути Минские соглашения, хоть и разбитые на составные части. Зеленский пообещал кластеры выполнить, хотя обещать, как известно не значит жениться, а, зная как украинское руководство слово держит, я бы на месте Меркель серьезно на кластеры не рассчитывала.

С министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Зеленский вообще встречу отменил. Очевидно, что позиция ФРГ по предоставлению оружия, будь-то наступательное или оборонительное, давно ясна, равно как и по членству в Альянсе. Страна имеющая на своей территории военный конфликт не получит ни одного, ни второго, ни третьего. Ну тогда и время терять незачем, выклянчить хотя бы публичное обещание подумать про военную помощь не получится.

По итогу главным профитом Зеленского от поездки стала фоточка с Меркель, ну а что, в артистических кругах очень ценное приобретение. Ну любит Зеленский в обществе власть имущих крутиться, этого у него не отнять, ну а более-менее серьезный вопрос решить, на это политического веса не хватает.

Как только стало известно, что за СП-2 компенсации как таковой и не будет вовсе, появилась идея просить денег за «Турецкий поток». С требованием возместить убытки Украины от потери южного газового транзита, которые составляют около 450 млн долларов в год, выступила директор Центра глобалистики «Стратегия XXI» Оксана Ищук. При этом она подчеркнула, что лишают дохода Украину государства-члены ЕС Болгария и Венгрия, а также Сербия – как страна кандидат.

Остается гадать какие еще «потери» украинские политики захотят свесить на Евросоюз. Где еще захотят срубить пару тройку миллиардов евро, которые растворятся в чьих-то карманах быстрее, чем ложка сахара в теплом чае.

Интересный момент озвучил гендиректор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон, заявив, что физический транзит газа из Европы в Украину не возможен из-за Словакии, страны, которая к слову говоря, член ЕС и НАТО уже с 2004 года. Получается, что все это время когда мы покупали реверсный газ из Европы мы пользовались российским газом просто называя его «виртуальным реверсом» и переплачивая за это огромные деньги, а нам заявляют, что мы при этом еще и экономим по 10-20 долларов за 1000 кубометров. Дескать покупай мы у Газпрома напрямую, это было бы в два раза дороже. Как получается, что тот же газ, только с маржой посредников, экономит наши деньги – загадка природы. Хотя получая платежку за коммунальные услуги жители Украины этой экономии не наблюдают.

Что ожидает нас в будущем отопительном сезоне предсказать трудно, ведь Европа резко увеличила потребление газа и пока даже не имеет возможности закачивать его в подземные хранилища для собственных нужд предстоящей зимой. Прибавьте сюда бешеный спрос на газ в Азии, что также влияет на рост цены и углеродный налог, который продвигает Европа. На европейских поставщиков надежды тоже нет, помнится как в декабре 2020 года сразу три европейские страны Польша, Венгрия и Словакия прекратили поставки голубого топлива в Украину.

Вот так проявляется единство и решимость европейских стран помогать Украине на пути к евроинтеграции. Красивые заявления о поддержке разбились о прогноз погоды и жажду наживы.