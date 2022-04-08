Дадут ли Украине современное вооружение?

В конце марта в Конгресс США был передан список вооружения, необходимого для отражения российской агрессии, который помимо известных Джавелинов, разведывательных и ударных беспилотников, содержал просьбу предоставить ВВС Украины еще и истребители. Президент США Джо Байден обещал поддержку и продолжение военной помощи.

Однако камнем преткновения с западными странами оказались именно самолеты-истребители. Польша, Болгария и Словакия заявляли о планах по передаче Украине хорошо знакомых украинским пилотам истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25, но с условием обмена этих самолетов на современные НАТОвские F-16.

Некоторые средства массовой информации даже распространяли информацию о якобы готовности США передать F-16 Украине напрямую, однако данные сообщения не нашли подтверждения. Основной причиной отказа от передачи современных самолетов-истребителей четвертого поколения указывалась неспособность украинских пилотов освоить сложную технику. Но это лишь отговорки и нежелание делиться с нами дорогостоящей техникой. По уверениям украинских летчиков программу подготовки пилота на F-15 и F-16 возможно закончить за две-три недели.

Представители ВВС Украины утверждают, что неоднократно отправляли запросы на именно современную технику, поскольку только она может обеспечить превосходство в воздухе над ВВС РФ, которые «имеют доступ к более совершенным радиолокационным и ракетным технологиям».

Пока не переданы даже Миги с Сушками, про F-16 и речь не ведется.

А что с наземной техникой? Министр обороны Великобритании Бен Уоллес посоветовал Зеленскому сосредоточить усилия на поставках и восстановлении российской и советской техники, которая уже имеется на вооружении. Дескать на современные танки нужно готовить экипажи. Пусть так, но когда?

Танки Т-72, которые нам пообещали передать, стояли на вооружении СССР с 1973 года, а сейчас имеются в Польше, Болгарии, Чехии, Словакии и Венгрии. В основном эта техника не используется и активно заменяется на современные немецкие Леопарды-2 и американские Абрамсы.

Польша располагает 400 танками Т-72, вторым в списке вероятных поставщиков стоит Болгария с ее 250 танками. Про Венгрию и говорить нечего, победивший на недавних парламентских выборах Виктор Орбан в основу программы своей партии взял принципиальный отказ от поставок оружия Украине и запрет его транзита через территорию своей страны. После объявления победы и вовсе назвал Зеленского своим противником, поставив его в один ряд с Соросом и ЕС.

Возвращаясь к танкам, поставок пока не было, но обещают их осуществить в течение нескольких дней.

А тем временем вся эта возня, болтовня и волокита приводит к тому, что поддержка курса на вступление в НАТО со стороны украинского народа постепенно снижается. Такие данные получила Социологическая группа «Рейтинг» в своем опросе от 30-31 марта. В первые дни вторжения уровень поддержки достиг рекордных 76%, но постепенно народ стал высказывать разочарование от крайне сдержанной позиции Альянса, которая в основном сводится к высказыванию глубокой озабоченности, которая никак не помогает народу Украины.

И если уж коснулись статистики, то тем же «Рейтингом» еще до начала вторжения было проведено исследование, результатом которого стало сокрушительное недоверие президенту Зеленскому. Уровень недоверия составил 57%, но есть и хорошие новости, 88% украинцев верят в то, что Украина отразит нападение РФ.