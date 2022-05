Цель выступления представителей Донбасса в ООН и комментарии США

2 декабря состоялась заседание Совета Безопасности ООН, на котором присутствовали представители Донбасса, а именно лица от «ДНР» и «ЛНР». США высказали свою точку зрения относительно данного события. Исследовав ход встречи мы можем узнать много новых и интересных фактов, или «как представитель РФ не следит за словами»

А теперь подробнее. Представительство США в Совете Безопасности ООН прокомментировали выступление представителей «ЛНР» и «ДНР» в своем Twitter аккаунте. Они считают, что встретил происходила только с целью исказить реальность и извратить ход событий на Донбассе:

«Эта встреча была явной попыткой представить ложную и искаженную версию конфликта на востоке Украины. Мы категорически отвергаем предположения России о том, что она действует в качестве посредника во внутреннем конфликте. Россия является активным участником обучающего, вооружает и возглавляет вооруженные формирования в районах, находящихся вне контроля правительства Украины, дополняя эти прокси-силы военным персоналом и техникой. Мы приветствуем шаги, предпринятые украинским правительством для достижения прогресса в урегулировании конфликта, и призываем Россию действовать аналогичным образом », - говорится в заявлении.

Можем сделать вывод, что попытки России исказить информацию о событиях в Донбассе не преуспели, ведь страны, которые присутствовали на встрече - выступили против их участия.

Следующим событием, которое состоялось на встрече высказывания, которое высказал представитель России Василий Небензя. Он публично назвал конфликт в Донбассе «политическим конфликтом между Украиной и Россией».

«It is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine (" это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной ")», - говорится в заявлении.

То есть, все попытки РФ доказать, что конфликт на Донбассе - это внутренний конфликт Украины разрушил сам представитель Российской Федерации.

Можем подвести итог, что Россия осуществляет информационные операции каждый день, но их качество и надежность - разрушают сами же представители РФ. Это свидетельствует о неподготовленности кадров РФ, и то, что они сами запутались в своих же показаниях.