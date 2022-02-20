Цирк закончился, люди возвращаются на Донбасс

Насильно эвакуированные жители непризнанных республик возвращаются домой. Очередной раз Кремль использовал женщин и детей для достижения своих политических и оккупационных целей.

18 декабря 2022 года так званый Глава ДНР сделай заявление о начале эвакуации граждан республики в Ростовскую область Российской Федерации, в связи с возможным военным вторжением Украины. В видеообращении Д.Пушилин выразил заботу о гражданах республики и заверил, что он договорился с руководством Российской Федерации об их приеме и размещении.

Как всегда на деле все оказалось банально проще и циничней. В России благополучие и жизнь простых граждан не когда не стояла в приоритете, а что же до жителей временно оккупированных территорий Украины то и подавно.

Российские журналисты на всех пропагандистских каналах демонстрировали «жуткие» кадры эвакуации женщин и детей, которые бежали от якобы возможных обстрелов и зверств украинской армии. Но стояло им убрать камеры и уехать, как несчастные люди стали никому не нужны и про них сразу же забыли.

Заявление Д.Пушилина о готовности Россией принять и разместить временно выезжающих с республики граждан оказалось, мягко говоря, слишком преувеличенным.

Со слов очевидцев, людей расселяли в непригодных для проживания помещениях, большинство из которых находилось в аварийном состоянии. Отсутствовали элементарные санитарно-бытовые условия необходимые для проживания, а среди «эвакуированных» были и молодые мамы с грудными детьми.

Также никто не позаботился об обеспечении выехавших из республик людей продовольствием – выживайте, как хотите. Мизерные сбережения, взятые из дома, уже на исходе.

Многие осознали, что их использовали как массовку для создания очередного кремлевского агитационного театрального спектакля. Угрозы нападения украинской армии на непризнанные республики нет. Кто имеет хоть какие-то средства, решил возвращаться домой, пока они еще есть, а не превратится в бомжа в чужой стране.

Как оказалось, это был билет в один конец. Как в 30-е годы прошлого столетия, когда под покровом ночи НКВД-шники сажали людей в автомобиль и увозили неизвестность.

Россия не когда не экономила ресурсы на создание агитационных и пропагандистских фильмов, в том числе, к глубокому сожалению, продолжает калечить и людские жизни.

Действия Кремля и пророссийских военизированных формирований на востоке Украины, можно описать словами песни Булата Окуджавы, с маленьким изменением: «А нынче нам нужна одна «картинка», одна на всех – мы за ценой не постоим».