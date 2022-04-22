Цинизм месяца – пророссийская ОПЗЖ протестует под стенами Посольства США против «внешнего управления»

Полиция и Нацгвардия с утра 23 ноября оцепили периметр посольства США в Киеве в связи с информацией о проведении там митинга. Как выяснилось, это связано с проведением сторонниками партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" у здания дипломатической миссии США в Украине акции протеста "против внешнего управления". «Протестующие» утверждают о якобы вмешательстве США во внутренние дела Украины.

Во время перфоманса мужчина в маске американского финансиста Джорджа Сороса набрасывал ошейник на девушку в национальном украинском костюме и водил ее по кругу. Также под посольством собирались сжечь куклу Сороса, но этому помешала полиция.

Сама ирония ситуации, больше похожая на особый цинизм состоит в том, что ОПЗЖ под руководством В.Медведчука, кума президента РФ Владимира Путина сама находится под прямым управлением Кремля, являясь исполнителем и лоббистом российской повестки дня в Украине.

По «случайному» стечению обстоятельств, в это же самое время возле станции метро "Берестейская" на акцию протеста собирались пенсионеры. К слову. И тех и других на акции привезли одни и те же автобусы. Совпадение? – не думаю.

Также стало известно, что в понедельник, 23 ноября, для участия в акции с 11:00 до 13:00 в соцсетях нанимали людей. Согласно объявлениям, нужны были парни и девушки от 14 лет. За работу обещали заплатить 60 грн. за час. Соответствующие скриншоты переписок опубликовали в сети. По предварительным подсчетам, стоимость организации подобных "акций протеста" может достигать 1 млн. грн. и более.

Очевидно, что в "протестном мероприятии» за деньги приняли участие очередные «титушки». К сожалению, в проплаченных акциях приняли участие студенты, в частности, Университета имени Тараса Шевченко. При этом, на видео, которое опубликовал Андрей Луганский, студенты уверяют, что нанялись на массовку, чтобы подзаработать, и не знали цели собрания. Блогеры, которые общались с участниками "массовки" и вели прямую трансляцию, отмечают, что молодые люди не могли объяснить, кто организатор акции, а также ее цель. Все это напоминает антимайдан времен Януковича – те же методы, та же задача…

Стоит отметить, что партия Медведчука неоднократно была замечена в подобных провокациях. Продвигая пророссийскую риторику, коллаборационисты не гнушаются ничем: создают и распространяют российскую пропаганду, повторяя их пропагандистские «фейки» и «вбросы».