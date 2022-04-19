Цинизм - как новая реальность украинской политики

До какой степени цинизма дошли наши политики, просто диву даешься. Кричим на каждом углу, что Крым – Украина. Территория эта была и есть наша, а мы намерены лишь ментально вернуть себе народ, сделать так, чтобы подавляющее большинство жителей полуострова заявили о своем желании жить в Украине. Наверное само по себе это не произойдет и надо делать какие-то шаги в этом направлении, показывать, что людей ждут на родине, что государство знает об их проблемах и решает их. Однако забота по украински была продемонстрирована очень ярко выступлением секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, когда он глумливо усмехался над масштабным потопом в Крыму, в котором на тот период уже были жертвы среди населения, не говоря о материальных потерях. Отличился и «гарант». Когда крымчан заливало ливнями и смывало селями, Зеленский и слова поддержки своему народу не сказал, зато когда смыло немцев, наш президент выразил соболезнования и заявил, что «он рядом с нашими немецкими друзьями в этот печальный момент». Да уж, момент действительно печальный… и очень показательный. Кстати, ливни пришли и в наш дом, хоть мы и «дюже не просили», как говорил Данилов.

Дальше клеймение Лукашенко и санкции на Беларусь. Как только его не называют в политических кругах Украины, тут и деспот и тиран, узурпатор власти и кровавый диктатор. Самопровозглашенный президент – это самое политкорректное в адрес Лукашенко что я слышала. Однако как только прижало, а именно в минувшее воскресенье, Украина, в лице Украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго» запросила аварийную помощь у Беларуси. Не побрезговала попросить у «кровавого режима» так сказать. Но это что, оказалось, что днем ранее мы запросили помощь от России. Сразу забыли с каким пафосом и гордостью запрещали закупать электроэнергию у агрессора в мае этого года. Прям тьфу на вас с вашей оккупантской электроэнергией, кричали наши политики, под радостные возгласы ликующей толпы.

Причем все знают, что этот запрет осенью тихонечко без лишнего шума снимается. А как иначе? Холодно, надо дома обогревать. Ну кто же знал, что такое жаркое лето выдастся и испить из колодца, в который плюнули, придется уже сейчас. Причем если бы бывший министр ЖКХ Алексей Кучеренко о данном факте не сообщил, наверняка имея свои счеты к ведомству, которое ранее возглавлял, то и радовались бы мы дальше полной энергетической независимости, достигнутой, разумеется, благодаря мудрому руководству нашей страны.

Такая же дутая независимость наблюдается и в газовой сфере. По заявлению гендиректора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона, физический транзит газа из Европы в Украину не возможен из-за Словакии, страны, которая к слову говоря, член ЕС и НАТО уже с 2004 года. Фактически, когда мы покупаем реверсный газ из Европы мы пользуемся российским газом просто называя его «виртуальным реверсом». При этом везде декларируется, что с агрессором дел не имеем, газ закупаем в Европе. Переплачиваем за это огромные деньги, а нам заявляют, что мы при этом еще и экономим по 10-20 долларов за 1000 кубометров. Дескать покупай мы у Газпрома напрямую, это было бы в два раза дороже. Как получается, что тот же газ, только с маржой посредников, экономит наши деньги – загадка природы. Хотя получая платежку за коммунальные услуги, жители Украины этой экономии не наблюдают.

Еще одним интересным фактом сотрудничества с Газпромом является аукцион Regional Booking Platform, на котором «Оператор ГТС Украины» ежемесячно размещает лот в 15 млн кубометров газа в сутки дополнительных мощностей, хотя изначально известно, что поставщик на данном направлении один – Россия и других нет, не было и не будет. Если все экономические связи со страной, с которой у нас война, разорваны, то как назвать размещение данного лота, как не цинизмом?

То, что без транзитных денег нам не обойтись неоднократно заявляли и президент Зеленский и другие официальные лица. Было даже озвучено, что не будет транзита, нам не на что будет содержать самую мощную армию в Европе, ну это про ВСУ, если кто не понял. Парадокс ситуации в том, что страна, с которой у нас вооруженный конфликт, фактически содержит нашу армию, о чем не стесняется говорить президент.

По итогу, отопительный сезон нас ожидает непростой. Европа увеличила потребление газа настолько, что пока хватает только на ежедневные нужды, и совсем не остается для закачки в хранилища, а мы просим Меркель и Байдена надавить на Россию и вынудить ее подписать с нами транзитное соглашение на 15 лет, чтобы не лишиться пассивного дохода. И какая разница, что это деньги агрессора и оккупанта, ведь без них нам нечем будет кормить самую мощную армию самой независимой страны.