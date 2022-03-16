Цифровизация страны: сможет ли Украина перейти на электронный документооборот  

13:18 21 октября Киев, Украина

Владимир Зеленский заявил, что в 2021 года Украина полностью откажется от бумажных документов и внедрит госуслуги онлайн.

Политолог Тарас Загородний отметил, что эффективный переход к цифровому документообороту невозможен без продвижения в вопросе борьбы с коррупцией.

«Это, конечно, возможно, но мне почему-то вспоминается история, как несколько лет назад на таможне исчезло 3 терабайта информации и никто не знает, что с ней произошло. По странному стечению обстоятельств, это была база данных. Поэтому, во-первых, не все страны полностью переходят на электронный документооборот, поэтому я отношусь к этому скептически», - сказал Загородний.

Эксперт добавил, что цифровой документооборот должен вводиться системно.

«Мы должны понимать, что IT-технологии - это не игрушка. Это хорошо работает, когда есть слаженная система институтов, когда низкий уровень коррупции. При таких условиях это действительно облегчает жизнь гражданам. При других обстоятельствах - это может создать дополнительные проблемы», - добавил эксперт.

Политолог называет полный переход на цифровой документооборот преждевременным решением.