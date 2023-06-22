ЧВК «Вагнер» вне закона?

12:16 19 мая Киев, Украина

Примечательно, что в России ЧВК является не только вне закона, но об этом иногда упоминают сами российские политики. “ЧВК это незаконное вооруженное формирование, непонятно где зарегистрировано и что оно выполняет. Если они попали в части, пусть находятся в тех частях и выполняют те задачи, которые стоят. Они не могут уйти из армии на фронте. Те мобилизованные, что перейдут в ЧВК «Вагнер», получат до 15 лет тюрьмы”, - заявил депутат Госдумы РФ Виктор Соболев.

Примечательно, что за все время российского вторжения подобное заявления звучит впервые. Вероятно, это связано с провалами хозяина вагнеровцев Пригожина на бахмутском направлении. Интересно и другое. Минобороны агрессора имеет ряд собственных ЧВК, однако никто о них не упоминает, кроме западной прессы и независимых расследователей.

Вот так и получается, что пока Пригожин оправдывал существование вагнеровцев, то ему прощали и потери, и сверх-расход боеприпасов, и даже критику в адрес российского руководства. Но теперь он не справляется и “неожиданно” оказывается, что ЧВК «Вагнер» - это незаконное военизированное формирование. Видимо, это было “последнее китайское предупреждение” Пригожину, который, очевидно, стал через чур неудобен и заносчив для Генштаба и Минобороны противника.