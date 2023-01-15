ЧВК «Вагнер» не дает помилования

17:54 15 января Киев, Украина

Кроме Пригожина, на службу в регулярную армию РФ зеков начал вербовать и Кремль. Пока не понятно, станут выдавать помилование заключенным, привлеченным Минобороной РФ, после завершения контракта. Однако определенно ясно, что в ЧВК «Вагнер» они его не получат.

Недавно появилось видео, где Пригожин вручает листы с бумагой, где, якобы, написано, что заключенные были помилованы после службы в наемниках. По словам Евы Маркачевой, журналистки и правозащитника, этих людей официально помиловали еще до того, как их завербовал Пригожин. Это значит, что на момент отправки в Украину, они уже были, формально, свободными людьми. Это также подтверждают родственники наемников, которые утверждают, что личными глазами видели бумагу, где было четко написано слово “помилован”.

Выходит, что Пригожин мог вручать им реальные документы, однако выданные ранее и не по его распоряжению. На другом видео, повар Путина пообщался с покалеченными заключенными, где четко дал понять, что “из «Вагенра» уходят только по двум причинам – либо смерть, либо старость”. То есть, Пригожин фактически признался, что никто из них не уйдет на свободу.