Чужие среди своих: ликвидированы более 100 группировок с фальшивосертификатчиками

В пресс-службе СБУ отчитались о проделанной работе за 2021 год. Среди прочего, правоохранители заявили, что сумели ликвидировать более 100 преступных ячеек, которые занимались изготовлением и дальнейшей продажей гражданам Украины поддельных COVID-сертификатов. Кроме документов о вакцинации, преступники также подделывали негативные ПЦР-тесты.

В пресс-службе СБУ заметили, что не только украинцы занимались противозаконной деятельностью, но и люди с иностранными паспортами. Злоумышленники использовали личные связи в больницах, турагентствах, создавали тематические страницы в интернете, использовали посредников для передачи денег и личной информации. Несколько человек, которые распространяли фальшивые негативные ПЦР-тесты, являлись владельцами туристических агентств.

Незаконная деятельность приносила десятки миллионов гривен ежемесячно. Тысячи украинцев получили фальшивые документы, которые теперь необходимо переделывать и связываться с полицией, чтобы пройти настоящую вакцинацию. Люди, занимающиеся распространением фальшивых сертификатов являются, своего рода, волками в овечий шкуре, которые ради легких денег дискредитируют собственную страну и дестабилизируют внутреннюю обстановку в ней. Кроме того, своими действиями, преступники подвергли опасности здоровье тысяч украинцев, которые еще не прошли вакцинацию. В современных реалиях, наказанием за подделку фальшивых сертификатов необходимо наказывать по всей строгости, в том числе и для того, чтобы подобные им либо прекратили свою деятельность, либо передумали ей заниматься.