11:08 16 ноября Киев, Украина

Трудно представить, чтобы в стране, которая занимает первое место в мире, по запасам и экспорту природного газа, большая часть населения оставалась без центрального отопления. Однако в России не существует предела издевательства над народом.

За 20 лет Кремль заработал сотни миллиардом долларов на продаже углеводородов. Но деньги пошли в карманы Путину и его окружению, в то время, как на большей территории России люди вынуждены топить дома дровами, так как у них либо нет денег, чтобы завести газ, либо в населенных пунктах попросту отсутствует центральная сеть газопровода.

В Омске, одном из самых холодных регионов РФ, власти пообещали семьям мобилизованных бесплатно провести газ в их дома. Но обещать – не значит сделать. Но даже если эту систему “компенсаций” сумеют каким-то чудом реализовать, ситуация не перестает быть комичной. То есть, для того, чтобы в доме стало тепло, что в цивилизованных странах считается само собой разумеющимся, в России необходимо отправить на смерть родственника. И россиян снова все устраивает. Для российских СМИ это даже стало поводом для гордости. Парадокс.