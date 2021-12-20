Что ждет Украину после смены власти в Беларуси

13:39 06 Август Киев, Украина

Шансы на то, что в Беларуси сменится президент, с каждым днем растут. По мнению политолога Александра Леонова, Украине не стоит ждать больших перемен, независимо о того, кто победит на президентский выборах в РБ.

«Это вопрос достаточно сложный, потому что, с одной стороны, старый враг – известный враг. Лукашенко постоянно пытался как-то приспособиться, выстраивать какие-то маневры с Путиным. Несколько месяцев назад, как мы помним, Путин хотел заставить Лукашенко в окончательной интеграции и не удалось. Возможно, это в Кремле действительно запомнили, и Лукашенко приходилось балансировать. С другой стороны, понятно, что Лукашенко не сможет оторваться от Москвы. По большому счету, он и завел Беларусь в эту ситуацию. Но есть один нюанс, который важен: Лукашенко не допустил на территории Беларуси размещения российских войск и, что будет дальше, сказать трудно. Например, кандидат в президенты очень неохотно говорила о крымской тематике и, очевидно, вряд ли новая власть сможет серьезно сопротивляться Кремлю в геополитических вопросах», – пояснил политолог.

Он напомнил, что после смены авторитарного режима в Армении в 2016 году страна остается в орбите влияния Российской Федерации, поэтому Киев не должен рассчитывать на то, что Беларусь в случае смены власти может стать союзником Украины в вопросе противостояния российской агрессии.

«Не стоит рассчитывать на серьезные сдвиги. Здесь есть другая проблема. Для Кремля как в Украине, так и в Беларуси лучший кандидат – это хаос. Если Россия будет выглядеть «тихой гаванью», то она будет привлекательной для стран, которые лихорадит. Кремль играет свою игру и, к сожалению, в Беларуси у него высокие шансы», – добавил Леонов.

По его мнению, если Лукашенко пойдет на силовой сценарий, чтобы удержаться у власти, то он окончательно попадет под санкции Запада. Это станет подарком для РФ.