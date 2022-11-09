Что стоит за похвалой Зеленского спонсором наемников

09:23 09 ноября Киев, Украина

“Зеленский, хоть и является президентом страны, враждебной сейчас Российской Федерации, но все же, он твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень”, - заявил пропагандистскому репортеру Пригожин. Но какой смысл в его словах?

Во-первых, владелец вагнеровцев набирает популярность в России. Теперь о нем знает практически каждый россиянин и его отношение к Минобороны РФ совпадает с мнением зомбированного народа. Во-вторых, Путин наделил его большими полномочиями и предоставил возможность иметь личную армию. В-третьих, слова в адрес иностранного лидера, да еще и в таком контексте, говорят об амбициях Пригожина занять еще более высокую должность, связанную с внешнеполитической игрой.

Выражение уважения Зеленскому, вне зависимости от того, было ли оно искренним, либо спланированным, стало своеобразным сигналом, в первую очередь, внутренним элитам России. Выше Пригожина стоит лишь Путин. Делая ставку на будущий проигрыш РФ в войне в Украине, он становится первым претендентом на роль российского президента. При этом кресло из-под действующего хозяина Кремля, Пригожин, вскоре, сможет вырвать сам.